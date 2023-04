Chi è Jack Teixeira, la talpa 21enne che avrebbe pubblicato i documenti segreti del Pentagono Secondo il New York Times la talpa che avrebbe condiviso online i documenti segreti del Pentagono sarebbe Jack Teixeira, 21enne membro dell’ala dell’intelligence della Massachusetts Air National Guard.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si chiama Jack Teixeira, ha 21 anni ed è membro dell’ala dell’intelligence della Massachusetts Air National Guard la talpa che avrebbe diffuso online i documenti segreti del Ministero della Difesa Usa.

Almeno, è questo il nome che ha diffuso poco fa il New York Times, tra i primi a lanciare l'indiscrezione sulla fuga di notizie via Twitter e Telegram, verificatasi nei giorni scorsi e che "rappresenta la peggiore violazione della sicurezza nazionale degli ultimi anni".

Già questa mattina il Washington Post aveva affermato che la presunta "talpa" responsabile della diffusione di centinaia di documenti del Pentagono classificati sarebbe un ragazzo di 20 anni che lavorava in una base militare statunitense e che stava cercando di impressionare, con le sue rivelazioni, un gruppo di conoscenti di una chat online. Poi, è arrivata la conferma.

Teixeira, secondo quanto spiega il quotidiano a stelle strisce, era il leader di un gruppo online sulla piattaforma Discord dove sono stati scaricati i file segreti del Pentagono. Era lui, con il nome "OG", a controllare il gruppo in questione, denominato a sua volta Thug Shaker Central, come aveva già affermato giorni fa il gruppo di giornalismo investigativo Bellincat, e composto da 20-30 persone, prevalentemente uomini e teenager, che condividevano la loro passione per le armi, meme razzisti e videogames.

Due dirigenti statunitensi hanno confermato che gli investigatori vogliono parlare con lui della fuga di documenti ritenendo che potrebbe avere informazioni rilevanti per l'indagine. Ma l'Fbi al momento non ha ancora commentato la notizia, pur sollecitati dal New York Times.

La madre di Teixeira, Dawn, parlando fuori dalla sua casa in Massachusetts, ha confermato che il figlio è un membro della Guardia Nazionale Aerea e ha detto che aveva recentemente lavorato turni notturni in una base a Cape Cod e che negli ultimi giorni ha cambiato numero di telefono.

La fuga di notizie ha preoccupato molto l'Intelligence Usa, che ha aperto due inchieste al riguardo. Le carte in questione hanno rivelato lo scetticismo degli Stati Uniti sull'esito della guerra, i segreti sui preparativi dell’Ucraina per una controffensiva primaverile, lo spionaggio degli Stati Uniti su alleati come Ucraina, Corea del Sud e Israele e le tensioni tra Washington e le capitali alleate sul sostegno militare a Kiev.