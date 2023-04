La fuga di documenti segreti sull’Ucraina è la punta dell’iceberg: l’analisi che fa tremare gli Usa La fuga di documenti segreti online del Ministero della Difesa Usa rappresenta la peggiore violazione della sicurezza nazionale degli ultimi anni, ma si tratta solo della punta dell’iceberg. Kirby: “Contatti con gli alleati, li aggiorneremo il più presto possibile”.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La divulgazione di documenti top secret del Ministero della Difesa Usa su Twitter e Telegram, verificatasi nei giorni scorsi, rappresenta la peggiore violazione della sicurezza nazionale degli ultimi anni, ma si tratta solo della punta dell'iceberg, trattandosi di materiali che avevano iniziato a circolare molto prima che tutto ciò fosse notato.

Nelle carte in questione ci sono i dettagli sulla mancanza di munizioni dell'Ucraina, i metodi di raccolta dell'Intelligence statunitense usati contro la Russia e prove imbarazzanti che indicano che Washington spii stretti alleati come Ucraina, Corea del Sud e Israele. Gli analisti suggeriscono che il danno per gli Stati Uniti possa essere ancora più ingente.

Il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby, ha affermato nelle scorse che il presidente Joe Biden è stato informato della fuga di notizie alla fine della scorsa settimana. Kirby ha anche aggiunto che gli alleati di Washington sono stati consultati "ad alti livelli".

Leggi anche Macron dice che non è il momento dei negoziati per la fine della guerra in Ucraina

Quali sono i documenti segreti pubblicati e cosa c'entra la guerra in Ucraina

Uno dei documenti in questione, datato 23 febbraio 2023 e contrassegnato come segreto, delinea in dettaglio come i sistemi di difesa aerea S-300 dell'era sovietica dell'Ucraina sarebbero stati esauriti entro il 2 maggio al tasso di utilizzo attuale. Non è chiaro se da allora Kiev abbia cambiato il tasso di utilizzo dei missili S-300, se le scorte siano state reintegrate o se ora stia facendo maggiore affidamento su altri sistemi antiaerei.

L'Ucraina ha smentito un rapporto secondo cui sarebbe stata costretta a modificare alcuni piani militari in vista di una controffensiva a lungo attesa a causa della fuga di notizie. Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente Zelensky, ha affermato che i piani strategici di Kiev sono rimasti invariati, ma che le tattiche specifiche sono sempre soggette a modifiche.

L'origine della fuga di notizie tracciata da Bellingcat

Il gruppo di giornalismo investigativo Bellingcat ha cercato di tracciare la fuga di notizie attraverso una serie di canali utilizzati da diverse comunità online, coinvolgendo principalmente adolescenti con interessi che vanno dall'equipaggiamento militare, al cristianesimo ortodosso, alla musica e ai videogiochi, e che utilizzano Discord, una piattaforma di messaggistica molto popolare tra i giocatori online.

Ebbene, diversi utenti di Discord hanno detto a Bellingcat che la fonte originale della fuga di notizie era un server utilizzato solo da 20 persone, con una varietà di nomi diversi, il più delle volte Thug Shaker Central. È stato creato dai seguaci di un popolare YouTuber chiamato Oxide, che pubblica video su armi e altri accessori militari. I primi documenti sono stati pubblicati a ottobre e riguardavano in particolare l'invasione russa in Ucraina.

I documenti non si sono diffusi oltre Thug Shaker Central fino alla fine di febbraio, quando uno degli utenti ha iniziato a pubblicare 107 dei documenti fotografati su un server più diffuso, WowMao, per i fan di uno YouTuber filippino con sede nel Regno Unito noto per i suoi video meme, spesso sulla storia europea e asiatica. Il fondatore di Thug Shaker Central, e due dei suoi ex utenti, hanno detto a Bellingcat che i file pubblicati su WowMao sono solo la "punta dell'iceberg" rispetto alla quantità di documenti originariamente caricati.

"Non sappiamo cosa ci sia là fuori", ha ammesso Kirby oggi. "Non sappiamo chi sia responsabile di questo, e non sappiamo se hanno più di quanto intendono pubblicare. Quindi stiamo monitorando la situazione nel miglior modo possibile", ha concluso.