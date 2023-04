Washington Post: “Ecco chi è il responsabile della fuga di documenti segreti dal Pentagono” La presunta “talpa” responsabile della diffusione di centinaia di documenti del Pentagono classificati sarebbe un ragazzo di 20 anni appassionato di armi e antisemita che lavorava in una base militare statunitense.

A cura di Davide Falcioni

La presunta "talpa" responsabile della diffusione di centinaia di documenti del Pentagono classificati sarebbe un ragazzo di 20 anni che lavorava in una base militare statunitense e che stava cercando di impressionare, con le sue rivelazioni, un gruppo di conoscenti di una chat online. A rivelarlo un articolo del Washington Post, che ha intervistato un adolescente membro del gruppo, che ha descritto il leaker, indicato con le iniziali O.G., mostrando la corrispondenza online, fotografie e video. Il giornale americano ha anche visionato un video del ventenne in un poligono di tiro con un grosso fucile, che "urla una serie di insulti razzisti e antisemiti alla telecamera, poi spara diversi colpi contro un bersaglio".

I documenti pubblicati hanno rivelato lo scetticismo degli Stati Uniti sull'esito della guerra, i segreti sui preparativi dell’Ucraina per una controffensiva primaverile, lo spionaggio degli Stati Uniti su alleati come Ucraina, Corea del Sud e Israele e le tensioni tra Washington e le capitali alleate sul sostegno militare a Kiev.

O.G., descritto dal Washington Post come un giovane solitario, faceva parte di una chat di una ventina di persone su Discord – una piattaforma di social media popolare tra gli amanti dei videogame – e condivideva con altri l'amore per le armi e l'equipaggiamento militare in generale. Già nel 2022 il leakers aveva iniziato a pubblicare nella chat messaggi in gergo militare trascrivendo – almeno all'apparenza – informazioni riservate tratte da documenti statunitensi. Secondo la fonte interpellata dal WP quelle informazioni "sembravano trascrizioni quasi letterali di documenti riservati dell'intelligence che O.G. indicava di aver portato a casa dal suo lavoro in una ‘base militare'".

La chat room di Discord è scomparsa dalla rete dopo che la scorsa settimana è stata diffusa la notizia delle fughe di notizie, secondo una revisione della CNN sui server Discord. Alcuni dei documenti sono stati successivamente pubblicati dagli utenti su un altro server riservato.