Come finirà la guerra in Ucraina: i 4 scenari dell’Intelligence Usa nei documenti segreti finiti online I quattro scenari “jolly” ipotizzati dall’Intelligence Usa per la guerra in Ucraina e contenuti nei documenti segreti del Pentagono finiti su Twitter e Telegram: tra questi, la morte di Putin e Zelensky, l’attacco dell’Ucraina al Cremlino e la rimozione dei consiglieri militari russi.

A cura di Ida Artiaco

La morte di Putin o di Zelensky, l'Ucraina che colpisce il Cremlino e il presidente russo che rimuove la leadership delle forze armate. Sono questi i quattro scenari che l'Intelligence Usa avrebbe ipotizzato per la guerra tra Mosca e Kiev.

Almeno, è quello che è contenuto nei documenti top secret del Ministero della Difesa a stelle e strisce, finiti su Twitter e Telegram. A rivelare il contenuto delle carte è ancora una volta il New York Times, tra i primi ad accendere i riflettori sulla fuga di notizie che rappresenta "la peggiore violazione della sicurezza nazionale degli ultimi anni".

Cosa sono gli scenari "jolly" nei documenti segreti del Pentagono

Ebbene, l'analisi della Defense Intelligence Agency delinea quattro scenari definiti "jolly", che potrebbero influenzare gli sviluppi del conflitto e che includono la morte dei presidenti Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, la rimozione della leadership all'interno delle forze armate russe e un attacco ucraino al Cremlino.

Il documento in questione, datato 24 febbraio 2023 ed etichettato con la dicitura "un anno", a indicare che l'analisi è stata effettuata ad un anno dall'invasione russa, afferma che la guerra probabilmente si protrarrà. Ma descrive come ogni scenario "jolly", o peggiore, potrebbe potenzialmente tradursi in un’escalation in Ucraina, o non avere alcun impatto sostanziale sull’andamento della guerra.

Cosa prevedono i 4 scenari ipotizzati

Uno dei quattro scenari ipotetici svela cosa potrebbe accadere se l'Ucraina colpisse il Cremlino. Viene identificata un'ampia gamma di potenziali implicazioni. L'evento potrebbe portare a un'escalation, con Putin che risponde alle proteste pubbliche lanciando una mobilitazione militare su vasta scala e considerando l'uso di armi nucleari tattiche.

Oppure, i timori dell'opinione pubblica potrebbero indurlo a negoziare una soluzione alla guerra. I pericoli di un simile attacco da parte dell'Ucraina sono comunque uno dei motivi per cui gli Stati Uniti sono stati riluttanti a fornire missili a lungo raggio a Kiev.

Anche se Putin licenziasse i suoi migliori consiglieri militari e intensifica la guerra, il documento ipotizza che potrebbe autorizzare l’uso di armi nucleari tattiche.

Nel terzo scenario, viene ipotizzata la scomparsa di Zelensky. Se il leader di Kiev dovesse morire potrebbe, nel peggiore dei casi, i leader europei potrebbero limitare le spedizioni di armi. Il documento indica però come un "leader ucraino di alto profilo" potrebbe anche mantenere il sostegno interno ed estero. Nessuna parola, invece, sul quarto scenario, quello che prevede la morte di Putin.

Usa pessimisti sulla capacità dell'Ucraina di terminare rapidamente la guerra

Come sottolinea la Cnn, i documenti del Pentagono altamente riservati trapelati e pubblicati sui social media offrono in generale un punto di vista pessimistico degli Stati Uniti sullo stato della guerra in Ucraina, evidenziando le debolezze degli armamenti e delle difese aeree di Kiev e prevedendo una situazione di stallo per i prossimi mesi.

Molte delle carte top secret avvertono che le difese aeree a medio raggio dell'Ucraina per proteggere le truppe in prima linea saranno "completamente ridotte entro il 23 maggio", suggerendo che la Russia potrebbe presto avere la superiorità aerea e che Kiev, dal canto suo, potrebbe perdere la capacità di accumulare forze di terra per una controffensiva.