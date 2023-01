Un fuoco d’artificio le si impiglia nei vestiti ed esplode: 38enne muore davanti ai figli a Capodanno La vittima, Elisangela Tinemi, 38 anni, stava festeggiando l’arrivo del nuovo anno insieme alla famiglia su una spiaggia di San Paolo quando è avvenuto lo scioccante incidente, ripreso peraltro in un video sui social.

A cura di Biagio Chiariello

Un fuoco d'artificio le è rimasto incastrato nei vestiti mentre festeggiava il capodanno. Elisangela Tinemi, 38enne brasiliana madre di due figli, è morta così sulla spiaggia di San Paolo nei primi momenti del 2023. L'orribile incidente è avvenuto nel quartiere di Nova Mirim, mentre la gente del posto si era riunita in spiaggia per guardare i fuochi pirotecnici che celebravano l'inizio del nuovo anno.

Un video di 24 secondi condiviso su Instagram da Hollywood Unlocked ha mostrato i momenti prima della morte della povera donna sulla spiaggia di Praia Grande. Abbiamo preferito non mostrare la clip: si vede una folla di persone in piedi sulla spiaggia che guarda i fuochi d'artificio esplodere nel cielo. Ma all'improvviso la telecamera fa una panoramica per mostrare alcuni lampi di luce più vicini al suolo, seguiti da un forte scoppio.

Un certo numero di persone si avvicinano al luogo dell'esplosione mentre altri, compreso chi riprende, scappano. Quando la telecamera torna indietro, si vede un corpo a terra. Il Daily Mail riporta che i due figli di Elisangela avrebbero assistito alla morte della madre.

La vittima

“Ho visto un enorme lampo proprio quando era mezzanotte e stavo abbracciando mia madre e poi tutti hanno iniziato a urlare”, ha detto un testimone a un quotidiano locale. “Quando sono andato a guardare, ho visto una donna che giaceva a terra sanguinante, e anche il ragazzino che era con lei era a terra”.

I fuochi d’artificio non appartenevano a Elisangela o alla sua famiglia; la polizia locale ha aperto un'indagine e il reato ipotizzato è quello di omicidio, secondo il rapporto.

“Non riesco a credere a quello che è successo”, ha postato un membro della famiglia sui social network. “Il mio amore va a tutta la famiglia. Per favore, Dio conforta i nostri cuori in questo momento terribile" si legge nel post.