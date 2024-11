Un camion resta bloccato sui binari e viene travolto dal treno, 7 feriti: in un video l’incidente in Polonia Un treno ha travolto un camion rimasto bloccato sui binari della stazione a Nowa Sucha, in Polonia. Sette persone sono rimaste ferite. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

In Polonia, più precisamente a Nowa Sucha, un camion è rimasto bloccato sui binari di un passaggio a livello proprio mentre il treno si avvicinava. Il conducente del mezzo, resosi conto del pericolo immediato, è riuscito a uscire dall'abitacolo e a mettersi in salvo, cercando poi di segnalare al macchinista il camion sui binari. Il tentativo si è rivelato però vano e il convoglio si è schiantato contro il mezzo.

Sette passeggeri sono rimasti feriti e i danni all'infrastruttura ferroviaria ammontano a oltre 12 milioni di zloty, ossia circa 2.8 milioni di euro. L'incidente ha causato pesanti ritardi nella circolazione dei treni e il blocco temporaneo della principale linea ferroviaria.

Secondo quanto riportato dalla stampa polacca, i ferrovieri hanno criticato la gestione dell'emergenza, sostenendo che il macchinista "ha fatto tutto il contrario di quanto impongono i regolamenti previsti in questi casi".

Il filmato delle telecamere di sorveglianza della stazione è stato diffuso online e sulle televisioni polacche. In breve tempo è diventato virale sui social network. Nel filmato si vede il camion fermarsi sul binario davanti alla sbarra del passaggio a livello. L'autista scende quasi immediatamente dal mezzo, cercando in un primo momento di segnalare al macchinista del treno la presenza del mezzo. Dopo i primi secondi, l'uomo esce dall'inquadratura della telecamera e il treno travolge a tutta velocità il camion, superando di fatto il passaggio a livello senza fermarsi.

Secondo le prime evidenze delle indagini condotte sull'incidente, il conducente del camion non è rimasto ferito ed è stato inizialmente visitato dai sanitari del primo soccorso solo per superficiali accertamenti. Diversa invece la sorte di 7 passeggeri, trasportati in condizioni serie in ospedale. Non sono state rese note ulteriori informazioni sul loro stato di salute.