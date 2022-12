“Un anello per domarli…”. Putin ha donato ai suoi alleati 8 anelli d’oro e ha tenuto per sé il nono Al vertice informale della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) di San Pietroburgo, il presidente russo Vladimir Putin ha donato agli altri leader degli anelli realizzati in oro giallo e bianco, ognuno dei quali reca il logo dell’alleanza e le parole “Happy New Year 2023”.

A cura di Davide Falcioni

Di tutti i destinatari – i presidenti di Azerbaigian, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, nonché il primo ministro armeno – solo Alexander Lukashenko ha indossato il regalo non appena l'ha ricevuto. Putin ha tenuto per sé il nono anello del club.

Sui canali Telegram russi e su tutti i social network ci si è affrettati a paragonare il dono del Capo del Cremlino con gli Anelli del Potere ideati dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. Si tratta di anelli dai grandi poteri magici le cui proprietà variano a seconda della personalità e delle intenzioni dei loro artefici, e la cui efficacia invece varia a seconda del potere, delle intenzioni, della forza di volontà e delle azioni di chi li indossa.

Celebre una citazione del romanzo fantasy: "Un Anello per domarli, un Anello per trovarli, un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli". A qualcuno è parso effettivamente che Putin intendesse "domare" i suoi alleati.

In realtà molto più prosaicamente la Comunità degli Stati Indipendenti o CSI è un'organizzazione internazionale composta da nove delle quindici ex repubbliche sovietiche, cui si aggiunge il Turkmenistan come membro associato. Nata l'8 dicembre 1991 con la firma dell'Accordo di Minsk da parte della Repubblica di Belarus, della Federazione Russa e dell'Ucraina, l'accordo sancisce la fine dell'Unione Sovietica come soggetto di diritto internazionale e la fondazione della Comunità degli Stati Indipendenti quale luogo istituzionale di raccordo per l'avvio di un nuovo sistema di relazioni tra le repubbliche ex sovietiche.

La sede della CSI è a Minsk, capitale della Bielorussia. E questo forse spiega in parte perché Alexander Lukashenko sia stato l'unico leader ad indossare il regalo di Putin.