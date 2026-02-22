Ucciso il re del narcotraffico El Mencho, ricercato numero uno al mondo, Messico a ferro e fuoco: “Non uscite”

L’uccisone di El Mencho, leader del cartello Jalisco Nueva Generació su cui pendeva una taglia di 15 milioni di dollari, ha scatenato un’ondata di violenza in tutto il Paese con incendi, assalti armati e posti di blocco da parte dei cartelli. Anche la nostra Farnesina ha diramato un avviso ai cittadini italiani di evitare spostamenti.

Il signore della droga più ricercato al mondo, Nemesio Oseguera, detto "El Mencho" è stato ucciso oggi dalle forze di polizia messicane durate un blitz per la sua cattura in cui sono morti altri sette narcotrafficanti e feriti di almeno tre soldati. L'uccisone di El Mencho, leader del cartello Jalisco Nueva Generación, ha scatenato un'ondata di violenza in tutto il Paese con incendi, assalti armati e posti di blocco da parte dei cartelli che ha fatto scattare la massima allerta in tutti gli stati messicani.

Il boss, su cui pendeva una taglia di 15 milioni di dollari del governo di Donald Trump, è stato eliminato nel corso di una vasta operazione militare scatta domenica a Tapachula, nello Stato di Jalisco, a cui avrebbe contributo anche Washington, come ha spiegato il governo messicano confermando la morte del narcotrafficante. Gli Usa hanno ammesso che gli Stati Uniti hanno partecipato con operazioni di intelligence ma negato la presenza di agenti durante la cattura e l'uccisione del boss. L'operazione "è stata pianificata ed eseguita dalle Forze Speciali Messicane", ha dichiarato in un comunicato stampa l'ambasciata statunitense in Messico.

Il Ministero della Difesa messicano ha spiegato che durante l'operazione sono morti altri quattro narcotrafficanti e altri tre feriti sono morti durante il trasferimento a Città del Messico. Due membri del cartello invece sono stati arrestati vivi e sono state sequestrate armi di grosso calibro, tra cui lanciarazzi in grado di abbattere aerei e veicoli blindati.

Al pari di latri boss, come Ismael Mayo Zambada ed El Chapo Guzmán, El Mencho si era costruito un'aura di mistero attorno a sé, che derivava dall'enorme potere del CJNG e dalla sua limitata presenza mediatica. Tutte le sue foto infatti risalivano a decenni prima. A conferma della caratura del personaggio le violenze scoppiate immediatamente dopo la diffusione della notizia.

Gli uomini dei cartelli hanno bloccato strade e autostrade con veicoli dati alle fiamme e posti di blocco e in tutto il Paese si registrano assalti a negozi, trasporti e centri nevralgici. I trasporti pubblici sono sospesi da ore e le autorità hanno chiesto ai cittadini di rimanere a casa per la loro sicurezza. Lunedì scuole chiuse in diversi stati così come mercati, impianti sportivi e uffici pubblici.

Le autorità hanno dispiegato agenti statali e federali per riprendere il controllo delle strade e si registrano volenti scontri armati in più zone, compresa la zona dell'aeroporto di Guadalajara che però rimane aperto. I media stanno trasmettendo immagini in cui si vedono incendi e alte colonne di fumo in molte città e i vari governatori hanno annunciato misure di sicurezza rafforzate. Intanto Air Canada e United Airlines hanno temporaneamente cancellato i loro voli

"Il Ministero della Difesa Nazionale ha riferito dell'operazione condotta questa mattina dalle forze federali, che ha provocato diversi blocchi e altre reazioni. C'è un coordinamento assoluto con i governi di tutti gli stati; dobbiamo restare informati e mantenere la calma" ha dichiarato la presidente messicana Claudia Sheinbaum Pardo.

Il governo messicano ha diffuso una nota nella quale ordina la chiusura dello spazio aereo sopra Tapalpa, sempre nello Stato di Jalisco, dove i Black Hawks dell'aviazione messicana starebbero fornendo supporto aereo alle forze di terra e bombardando i convogli dei narcotrafficanti.

Anche la nostra Farnesina ha diramato un avviso ai cittadini italiani attraverso il sito Viaggiare Sicuri: "Messico: operazioni di sicurezza. Si registrano scontri e operazioni di sicurezza in diversi Stati: si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle Autorità locali, evitando spostamenti non essenziali. L'Ambasciata d'Italia a Città del Messico rimane reperibile al numero 00525554372596, per gravi emergenze". Anche il dipartimento di Stato americano ha esortato i cittadini americani a mettersi al sicuro e non viaggiare.