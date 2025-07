Ucciso, fatto a pezzi e frullato dal collega, la scoperta shock della sorella: “Ho visto i resti in frigo”

È stata proprio la sorella della vittima a scoprire il macabro delitto avvenuto a Rio de Janeiro, in Brasile. La donna era andata a cercare il fratello scomparso da alcuni giorni. “Il coinquilino e collega non voleva che entrassi ma ho insistito e ho iniziato a rovistare in casa, quando ho aperto il frigo e ho visto le buste con i resti di mio fratello, mi sono sentita male” ha rivelato.

A sinistra l’omicida, a destra la vittima

"Il coinquilino non voleva che entrassi ma ho insistito e ho iniziato a rovistare in casa, quando ho aperto il frigo e ho visto le buste con i resti di mio fratello, mi sono sentita male", così la sorella di Thiago Lourenço Morgano ha raccontato l'orribile scoperta avvenuta mercoledì scorso a Rio de Janeiro, in Brasile: il 36enne scomparso da alcuni giorni era stato ucciso, fatto a pezzi e frullato dal collega e coinquilino.

È stata proprio la sorella della vittima a scoprire il delitto dopo essersi messa in cerca del fratello di cui non si avevano più notizie da domenica. La 40enne mercoledì si è recata a Morro de São Carlos, nel centro di Rio, dove il fratello abitava con un collega della panetteria dove lavorava, Bruno Guimarães da Cunha Chagas.

Inizialmente, Bruno non voleva che entrasse in casa e aveva detto alla donna che il fratello era andato via. La 40enne si è insospettita e ha pensato subito che qualcosa non andava quando ha notato che l'uomo stava gettando del disinfettante sul pavimento. Solo quando la donna ha minacciato di fare una scenata, l'uomo ha acconsento a farla entrare ma i sospetti a quel punto si sono trasformati in una macabra realtà.

La donna si è accorta subito che le cose del fratello erano ancora lì e che la storia del trasloco era una bugia, così ha iniziato a rovistare ovunque. Quando ha aperto il frigo, l'orrore si è palesato davanti ai suoi occhi. "Ho visto il frigorifero e gli ho chiesto di aprirlo. Non l'ha fatto. Ho minacciato di fare una scenata, e lui l'ha aperto. Nel momento in cui ho visto le borse con i resti ho iniziato a sentirmi male. Poi ha confessato di aver ucciso mio fratello", ha raccontato la donna.

La donna ha detto di aver iniziato a urlare allarmando i vicini. "Gli abitanti sono accorsi e gli hanno impedito di scappare, chiamando la polizia. Non ha mostrato alcun rimorso. Ora vogliamo giustizia. Thiago era un bravo ragazzo, un gran lavoratore. Lui ha distrutto una famiglia. Mio fratello non meritava di morire così. Quello che gli hanno fatto è stato crudele" ha dichiarato la quarantenne.

"Mio fratello ha avuto la sfortuna di incontrare quest'uomo lungo la strada. Ha condiviso le spese con lui. Mio fratello ha fatto questo per aiutarlo", ha sottolineato Jansilaine Machado Morgado. L'uomo arrestato ha dichiarato alla polizia di aver accoltellato la vittima durante una lite domenica scorsa. Poi ha fatto a pezzi Thiago e ne ha nascosto i resti nel frigorifero della casa. Secondo la polizia, l'uomo avrebbe anche cucinato parti del corpo, le avrebbe frullate e avrebbe cercato di gettarle nel water.