Uccide figlie che volevano passare Natale col padre, i familiari: “Lei lo insultava anche davanti a loro” Il dramma che ha sconvolto la Spagna. Paola, agente della Guardia Civil, ha ucciso le due figlie di 9 e 11 anni e poi si è tolta la vita. Secondo gli inquirenti il movente potrebbe essere l’intenzione del padre di chiedere l’affidamento congiunto.

A cura di Biagio Chiariello

“Spesso lo afferrava per il colletto o per il bavero, gli urlava contro e lo insultava davanti alle figlie anche se era un po' in ritardo dal lavoro o per qualsiasi problema che si fosse presentato. Santiago ha deciso che non voleva che le bambine vedessero quelle scene e così è stato lui ad andarsene di casa". A parlare a El Mundo sono fonti vicine alla famiglia dell'uomo spagnolo che qualche giorno fa ha perso le figlie di 9 e 11 anni, uccise con un colpo di pistola dalla madre, Paola, in quella che è una tragedia che ha lasciato sotto choc tutta la Spagna.

L'inchiesta sulla morte di Iris e Lara a Quintanar del Rey fin dall'inizio si è orientata sui dissapori scaturiti da un matrimonio finito. Gli investigatori puntano sul fatto che il movente possa essere l'intenzione di Santiago di chiedere l'affidamento condiviso.

Dopo la separazione di due anni fa e il divorzio di un anno fa, Santiago aveva evitato qualsiasi problema con l'ex moglie, "che temeva" dicono le fonti. Il divorzio è avvenuto di comune accordo e l'affidamento di Iris e Lara è andato alla donna. Il marito sarebbe intervenuto "solo quando non aveva altra scelta": Paola, agente della Guardia Civil, voleva chiedere il trasferimento ad Algeciras, in Andalusia, a quasi 600 km di distanza; avendone la custodia poteva portare con sé le due ragazzine senza problemi.

"Non dire a papà che andremo a vivere lì". Era la frase che, secondo quanto rivelato dalle bimbe al papà, Paola ripeteva loro di più negli ultimi tempi. A quel punto il padre ha deciso di affrontarla. E chiedere l'affidamento condiviso.

Gli inquirenti ora stanno provando a capire se la donna soffrisse di qualche disturbo psichiatrico. Santiago sapeva delle "esplosioni vulcaniche" di Paola, ma di fronte alla minaccia di tenere lontane Iris e Lara, ha scelto di cambiare atteggiamento. "Lei era una poliziotta e lui pensava che qualsiasi cosa facesse o dicesse potesse rivoltarsi contro di lei", spiegano le fonti vicine alla famiglia.

"Mamma è arrabbiata perché passeremo la vigilia di Natale con te e perché vogliamo passare qui anche il capodanno»" ha detto qualche settimana fa una delle minorenni alla la nonna paterna.

L'epilogo di questa triste storia è arrivato tra martedì sera e giovedì mattina presto, quando Paola ha preso la pistola d'ordinanza e ha sparato alle sue figlie e poi si è suicidata. I tre corpi erano nel letto matrimoniale quando un agente è entrato in casa, sorpreso dal fatto che Paola non si fosse presentata al lavoro.

I giornali spagnoli evidenziano come fossero state diverse le occasioni in cui Iris e Lara avrebbero manifestato al padre e ai nonni lo stato di nervosismo della madre negli ultimi mesi. "Papà, la mamma non sta bene. Ci sgrida molto”, avrebbero detto in un'occasione le piccole.