Tyre muore a 14 anni cadendo dalla giostra, per i limiti di peso non sarebbe dovuto salire

A cura di Antonio Palma

Il ragazzo statunitense morto a 14 anni cadendo da una giostra del parco divertimenti Icon Park di Orlando, in Florida, non sarebbe dovuto salire a causa dei limiti di peso imposti dai regolamenti dell’attrazione. È quanto emerge dai primi documenti e dalle dichiarazioni sulla tragedia costata la vita a Tyre Sampson il 24 marzo scorso. L'agenzia statale incaricata di ispezionare le giostre dei parchi in Florida, infatti, ha rilasciato nelle scorse ore il manuale delle operazioni dell’attrazione, i risultati di un'ispezione precedente e il programma di formazione dei dipendenti. Dal manuale del produttore della giostra, una attrazione in stile torre a caduta, è emerso che per salire vi erano dei limiti di altezza e di peso. Il requisito di altezza minima consigliato è di 1,2 metri mentre quella di peso indica un massimo di 130 chilogrammi.

Il padre del ragazzino ha riferito che Tyre era alto più di un metro e ottanta e pesava ben 155 chilogrammi. Peso che di fatto avrebbe dovuto impedirgli di salire sulla giostra al di sopra del requisito massimo raccomandato dal manuale. Al di la del peso, però, le indagini degli inquirenti si stanno concentrando sulla mole del ragazzino che era imponente e che forse male si adattava al sediolino della giostra. Lo stesso manuale avverte che bisogna fare attenzione quando ci sono persone di grandi dimensioni controllando che si adattano ai sedili. “Controlla che si adattino ai contorni del sedile e che la staffa si adatti correttamente. In caso contrario, non lasciare che questa persona salga", afferma il manuale.

A complicare il quadro delle indagini i primissimi rilievi sulla giostra e le indagini dell’agenzia della Florida. Secondo i primi rapporti, il 14enne Tyre Sampson è uscito dal sedile quando i magneti si sono attivati ​​per rallentare la corsa durante la discesa della giostra che sale fino a 130 metri di altezza e poi viene fatta scendere a una velocità fino a 120km/h. Secondo il rapporto, basato sui testimoni, “l'imbracatura era ancora in posizione abbassata e bloccata quando la corsa si è interrotta".