Morto a 14 anni cadendo da giostra di 120 metri, le ultime parole di Tyre: “Dite ai miei che li amo” Continuano le indagini sulla morte di Tyre Sampson, il 14enne morto giovedì scorso dopo essere precipitato per 120 metri dalla Free Fall, attrazione del parco divertimenti Icon Park di Orlando, in Florida, Stati Uniti. Il ragazzo, dopo essersi accorto che qualcosa non andava, avrebbe detto ai suoi amici: “Dite a mia madre e mio padre che li amo”.

A cura di Ida Artiaco

Quando si è reso conto che non era legato bene alla giostra sulla quale era salito, ha detto ai suoi amici: "Se dovesse succedere qualcosa, dite a mia madre e mio padre che li amo". Sono state queste le ultime parole di Tyre Sampson, il 14enne morto giovedì scorso dopo essere precipitato per 120 metri dalla Free Fall, attrazione del parco divertimenti Icon Park di Orlando, in Florida, Stati Uniti. A raccontare gli ultimi istanti di vita del ragazzo è stato il papà, Yarnell, il quale alla stampa americana ha precisato che Tyre aveva capito che c'era qualcosa che non andava nella sua imbracatura di sicurezza prima che la giostra cominciasse a muoversi e che scivolasse nel vuoto. Ma era già troppo tardi, perché la corsa era appena iniziata.

"Quando la corsa è partita, è stato allora che si è sentito a disagio. Ha pensato che l'imbracatura si stesse muovendo", ha detto Samson a WOFL-TV. A conferma di ciò, ci sono anche le testimonianze di due amici di Tyre che erano con lui sulla giostra. "Ha cominciato ad agitarsi. Ha detto loro che non si sentiva sicuro e che se gli fosse successo qualcosa, avrebbero dovuto dirci quanto ci amava. Per poter dire una cosa del genere, è ovvio che si accorto che stava succedendo qualcosa", ha aggiunto.

Non si sa bene cosa sia successo giovedì scorso nel parco divertimenti quando si è verificata la tragedia. Al momento sono in corso tutte le indagini del caso. In una conferenza stampa venerdì, lo sceriffo della contea di Orange John Mina ha dichiarato: "Sembra essere solo una terribile tragedia. Ma vedremo più avanti in cosa si tradurrà". A Tyre e al resto del gruppo era stato detto pochi istanti prima che non c'erano cinture di sicurezza sulla giostra, ma che l'unica cosa che avrebbe impedito loro di cadere dai sedili erano delle imbracature di plastica da bloccare tra le gambe. Dopo che la corsa è partita, sono passati circa 10 secondi prima che il ragazzo scivolasse nel vuoto, impattando a terra davanti agli occhi increduli dei presenti. In uno dei filmati al vaglio degli inquirenti, si vede un lavoratore del parco correre verso l'addetto alla giostra e urlare: "Non l'hai controllato?". Bisognerà attendere i risultati dell'indagine per chiarire se ci sono responsabilità.