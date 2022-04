Tv russa mostra appello di due prigionieri britannici a Boris Johnson: “Liberi oligarca Medvedchuk” Due cittadini britannici, fatti prigionieri dai russi, sono apparsi alla televisione di Mosca e hanno lanciato un appello al premier Boris Johnson chiedendo di essere liberati in uno scambio con Viktor Medvedchuk, oligarca e deputato dell’opposizione ucraina arrestato dall’intelligence di Kiev.

A cura di Chiara Ammendola

Shaun Pinner in un videomessaggio

Due cittadini britannici che combattevano con le truppe ucraine e fatti prigionieri dai russi sono apparsi sulla TV russa in un video appello al premier Boris Johnson al quale chiedono di essere liberati in uno scambio con Viktor Medvedchuk, l’oligarca e deputato dell’opposizione ucraina arrestato nei giorni scorsi dall’intelligence di Kiev. Anche in questo caso i dubbi che possa trattarsi di un video frutto di un montaggio sono tanti, e in molti si sono interrogati sulla veridicità e soprattutto spontaneità dell'appello dei due.

Le immagini, trasmesse dal canale televisivo statale Rossiya 24, mostrano un'intervista a un soldato britannico che si identifica come Shaun Pinner: l'uomo, 48 anni, dal 2018 in Ucraina, avrebbe combattuto in queste settimane a fianco degli ucraini a Mariupol dove è stato poi catturato dalle truppe russe. In una seconda intervista ci sarebbe, secondo quanto riporta Reuters, Aiden Eslin, seduto su una sedia con indosso una maglietta con lo stemma del battaglione Azov. Entrambi, sollecitati da quello che appare come una giornalista ma che non si identifica, hanno chiesto al primo ministro britannico Boris Johnson di aiutarli a tornare a casa in cambio del rilascio da parte dell'Ucraina del politico filo-russo Viktor Medvedchuk. Quest'ultimo è apparso a sua volta in un video diffuso questa mattina dal servizio di intelligence ucraino dove chiede di essere liberato: in un appello rivolto sia al presidente russo Vladimir Putin che al presidente ucraino Volodymr Zelenskiy, il deputato filo-russo ha chiesto di essere scambiato con alcuni soldati ucraini e con eventuali civili autorizzati a partire.

“Vorrei fare appello al governo britannico affinché mi riporti a casa, mi piacerebbe rivedere mia moglie – le parole di Pinner nel video – cerchiamo di portar a termine questo scambio: me e Aiden Aslin per Medvedchuk". Il 48enne, visibilmente nervoso e provato, ha poi aggiunto di essere trattato bene dai soldati russi: “Se Boris Johnson si preoccupa davvero dei cittadini britannici come dice di fare, allora ci aiuterà”.