Turista scomparsa in Tasmania, ossa e denti nell’area delle ricerche: “Trovate le chiavi della sua auto”

Ossa, denti e le chiavi di un’auto sono state trovate nella zona di Arthur River, in Tasmania, dove la polizia ritiene che sia scomparsa la 31enne Celine Cremer. Della turista belga non si hanno notizie dal giugno 2023.

Celine Cremer.

Gli investigatori sembrano sempre più vicini alla soluzione del caso di Celine Cremer, la turista belga di 31 anni scomparsa nel giugno 2023 nei boschi della Tasmania, in Australia.

Ossa, denti e le chiavi di un'auto modello Honda sono state trovate dalla polizia che da diversi giorni sta setacciando la zona, dove si ritiene che sia scomparsa la giovane, riportano i quotidiani esteri.

Le ricerche sono state condotte a circa 2 chilometri dalle Philosopher Fall, vicino al Monte Cradle, l'ultimo luogo visitato dalla 31enne prima che si perdessero le sue tracce.

Di Cremer non si hanno più notizie da circa due anni e mezzo ma a dicembre scorso sono riprese le ricerche, quando è stato trovato il suo cellulare. Il mese successivo nell'area sono stati rinvenuti resti umani e capi d'abbigliamento che si pensa appartenessero alla 31enne.

Le analisi forensi sui resti stanno andando avanti, affidate al medico legale dello Stato. Nel giugno 2023 Cremer era stata vista l'ultima volta a Waratah, storica città mineraria al confine con la foresta pluviale di Tarkine.

I familiari ne avevano denunciato la scomparsa pochi giorni dopo, il 26 giugno 2023, facendo scattare immediatamente una vasta operazione di ricerche, com personale di soccorso, droni e un elicottero.

La sua auto era stata trovata nel parcheggio delle Philosopher Falls un giorno dopo la denuncia di scomparsa. Il comandante della polizia Nathan Johnston ha riferito che le chiavi rinvenute di recente appartengono alla ragazza.

"Le ricerche intraprese negli ultimi due giorni sono state approfondite e metodica e molti di questi oggetti sono stati trovati sotto i detriti, nel letto del fiume stesso", ha spiegato. Le forze dell'ordine sono in contatto con i familiari della 31enne che vengono costantemente aggiornati sulle novità.

"La nostra priorità è recuperare il più possibile e ricostruire un quadro completo di quanto accaduto per fornire risposte alla famiglia di Celine. ha dichiarato la polizia il 6 febbraio scorso – Questo rimane l'obiettivo di questa operazione".