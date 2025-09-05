Turista parcheggia a riva per fumare ma l’auto coi bimbi si muove: fratelli di 6 e 8 anni annegati in Malesia

Si ritiene che l’incidente sia avvenuto mentre l’auto era parcheggiata sulla riva del fiume con il motore spento nei pressi di Port Dickson, poco dopo che il genitore era uscito per fumare. A bordo in quel momento vi erano i due piccoli, fratello e sorella, e la nuova campagna del padre che è riuscita a salvarsi.

Immagine di archivio

Due fratellini di 6 e 8 anni sono morti annegati in Malesia quando l’auto di famiglia su cui si trovavano si è messa in marcia da sola finendo in acqua dopo che il padre aveva fermato a riva il mezzo per fumare. La tragedia si è consumata nei giorni scorsi sulla riva del fiume Sungai Linggi, nei pressi di Port Dickson.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, al volante del mezzo c’era il padre che con figli e compagna era giunto in zona da alcuni giorni dall'entroterra per una breve vacanza. Si ritiene che l'incidente sia avvenuto mentre l'auto era parcheggiata sulla riva del fiume con il motore spento, poco dopo che il genitore era uscito per fumare.

All’improvviso la vettura si è messa in movimento acquistando velocità fino a finire nel fiume. A bordo in quel momento vi erano i due piccoli, fratello e sorella, e la nuova campagna del padre. Quest’ultima, anche grazie ad alcuni passanti che sono intervenuti, è riuscita a uscire e a salvarsi mentre per i bambini purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il personale medico giunto sul posto ha tentato di rianimarli ma entrambi sono stati dichiarati morti sul posto dopo essere stai recuperati.

"Secondo le indagini preliminari, l'uomo è sceso dall'auto, parcheggiata sotto il ponte Tanjung Agas, per fumare una sigaretta, e all'improvviso l'auto ha iniziato a rotolare verso il fiume", ha spiegato il sovrintendente della polizia locale che sta coordinando le indagini. "Dobbiamo capire se la causa è stata un problema tecnico o altro” ha aggiunto.

La polizia infatti ha arrestato sia il genitore che la compagna dopo che sono state riscontrate incongruenze nelle loro dichiarazioni. Il padre inoltre è risultato avere diverse precedenti penali relativi a frode e altri reati. I test su entrambi gli adulti comunque sono risultati negativi ad alcol e droghe. Sui corpicini dei fratelli intanto è stata eseguita l’autopsia mentre si attende una perizia sull’auto che è stata recuperata con il verricello.