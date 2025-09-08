Turchia, 16enne armato attacca stazione di polizia, uccide 2 agenti e ne ferisce altri due: abita di fronte

La sparatoria mortale nelle prime ore di oggi, lunedì 8 settembre, in una stazione di polizia di Balcova, un distretto appena a ovest della località turistica di Smirne, dove vive anche il sedicenne, poi ferito a sua volta e arrestato. L’adolescente ha preso il fucile del padre e ha fatto irruzione nella centrale sparando sugli agenti.

L’adolescente infatti abita nella stessa strada, in uno dei palazzi di fronte alla polizia, come ha spiegato il governatore di Smirne Süleyman Elban. Secondo quanto ricostruito finora, nelle prime ore della mattinata è uscito di casa incappucciato e col volto travisato da un passamontagna e armato di fucile, si è diretto subito verso la centrale dove ha iniziato a sparare sui presenti prima di scappare.

A terra senza vita sono rimasti due poliziotti mentre altri due sono stati feriti tra cui uno in maniera gravissima che è stato trasportato in ospedale e ricoverato in condizioni critiche. Raggiunto a sua volta da colpi di arma da fuoco alle gambe anche il sedicenne che si è accasciato a terra ferito agli arti inferiori e quindi arrestato.

Le riprese video della zona mostrano il ragazzo con un passamontagna, una maglietta nera e pantaloni chiari che corre sul marciapiede con un fucile in mano e poi entra nell’edificio. Un altro filmato mostra invece l’aggressore dopo la sparatoria sdraiato sul marciapiede mentre viene soccorso dai paramedici ferito alle gambe ma cosciente. Secondo i media locali avrebbe utilizzato un fucile a pompa detenuto dal padre.

"Purtroppo, in seguito a questo atroce attacco, il nostro Capo della Polizia di Prima Classe, l'Ispettore Capo della Polizia Muhsin Aydemir, e il nostro Agente di Polizia Hasan Akın sono stati martirizzati, mentre il nostro Agente di Polizia Ömer Amilağ è rimasto gravemente ferito e il nostro Agente di Polizia Murat Dağlı è rimasto leggermente ferito” ha spiegato il ministro degli Interni Ali Yerlikaya, aggiungendo: “Il sospettato dell'incidente, E.B., 16 anni, è stato catturato. È stata avviata un'indagine sull'incidente”.