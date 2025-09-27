Trump dichiara guerra agli antifascisti: esercito autorizzato a usare la “forza totale” a Portland

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato oggi sui social media l'invio di truppe militari a Portland, Oregon, per contrastare quello che definisce un assedio alle strutture dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) da parte di gruppi antifascisti e altri manifestanti, definiti "terroristi".

La decisione, presa su richiesta del Segretario per la Sicurezza Nazionale Kristi Noem, prevede il dispiegamento di forze militari sotto la direzione del Segretario alla Guerra Pete Hegseth. Trump ha inoltre autorizzato l'uso della "forza totale" se necessario, senza che la Casa Bianca abbia fornito ulteriori dettagli sul significato di questa espressione.

In un post su Truth Trump ha scritto: "Su richiesta del Segretario per la Sicurezza Interna, Kristi Noem, ordino al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, di fornire tutte le truppe necessarie per proteggere Portland, devastata dalla guerra, e qualsiasi nostra base ICE sotto assedio da attacchi di Antifa e altri terroristi nazionali. Autorizzo inoltre l'intervento di tutta la forza, se necessario. Grazie per l'attenzione!".

Portland è diventata epicentro di continue manifestazioni, concentrate principalmente attorno a una struttura ICE situata a circa due miglia dal centro cittadino. Sebbene la maggior parte delle proteste sia stata pacifica, alcuni episodi hanno portato all'uso di gas lacrimogeni e alla chiusura temporanea degli impianti federali durante l'estate. La situazione si è aggravata dopo la recente sparatoria presso una struttura ICE a Dallas, dove un uomo armato ha ucciso un detenuto e ferito gravemente altre due persone, in quello che gli investigatori ritengono sia stato un attacco mirato contro il personale e le proprietà dell'agenzia.

Il presidente aveva precedentemente designato Antifa – movimento che raccoglie diverse fazioni antifasciste – come "organizzazione terroristica maggiore". Trump ha accusato senza fornire prove i manifestanti di essere "agitatori pagati" e "terroristi domestici", promettendo di "spazzarli via" completamente. "Quando andiamo a Portland, li elimineremo," aveva dichiarato Trump dall'Ufficio Ovale. "Se ne andranno e non resisteranno nemmeno alla lotta".