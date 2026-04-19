Trovato veleno per topi in un omogeneizzato HiPP in Austria: vasetti manomessi e in circolazione, maxi richiamo

“Presumiamo che almeno un altro vasetto manomesso sia in circolazione”, ha dichiarato domenica il portavoce della polizia austriaca dopo il primo rinvenimento di sabato. Venerdì però era già scattato un maxi richiamo degli stessi omogeneizzati dopo un allarme partito dalla Germania. Alla base di tutto vi sarebbe un atto criminale volontario che avrebbe preso di mira i vasetti di omogeneizzati manomettendoli con l’aggiunta del veleno.

Allerta massima in Austria dove la Polizia ha riferito di aver trovato del veleno per topi in un vasetto di omogeneizzato a marchio HiPP venduto nei supermercati Spar dopo la segnalazione di un consumatore a seguito del richiamo del prodotto da oltre 1.000 punti vendita in tutto il Paese per motivi di sicurezza alimentare. L'annuncio è scattato sabato sera con un comunicato della polizia criminale dello Stato del Burgenland. Secondo le autorità locali, il barattolo segnalato, sequestrato e analizzato era un vasetto da 190 grammi di omogeneizzato con carote e patate, lo stesso prodotto oggetto del richiamo emesso già venerdì sera.

Il consumatore aveva segnalato uno strano odore ed erano scattati subito gli approfondimenti. Il contenuto è stato esaminato sabato pomeriggio con l'assistenza della Polizia Criminale Federale ed è risultato positivo al veleno per topi. "Le prime analisi di laboratorio hanno rivelato la presenza di un additivo tossico in questi prodotti. Inoltre, è stato segnalato che i barattoli manomessi emanavano un odore sgradevole", ha spiegato la polizia del Burgenland, aggiungendo: "Questo barattolo è stato segnalato da un cliente e non è stato consumato".

"Presumiamo che almeno un altro vasetto sia in circolazione", ha dichiarato domenica il portavoce della polizia mentre la procura di Eisenstadt ha aperto un'indagine. Secondo quanto ricostruito finora, alla base di tutto vi sarebbe un atto criminale volontario che avrebbe preso di mira i vasetti di omogeneizzati manomettendoli con l'aggiunta del veleno. Sabato HiPP ha dichiarato: "Secondo le nostre attuali conoscenze, questa situazione critica implica un'interferenza criminale esterna che colpisce il canale di distribuzione di Spar Austria". Spar e HiPP hanno consigliato ai clienti di non consumare il contenuto dei vasetti acquistati presso i punti vendita Spar Austria.

Anche le forze dell'ordine austriache hanno lanciato un appello ai consumatori, in particolare per quanto riguarda i contenitori potenzialmente manomessi, che potrebbero essere ancora in circolazione anche dopo il richiamo precauzionale. La polizia ha spiegato che i prodotti sospetti possono essere identificati da un'etichetta bianca con un cerchio rosso sul fondo del barattolo di vetro. Inoltre, il coperchio potrebbe essere aperto o danneggiato e il sigillo di sicurezza potrebbe mancare, cioè mancherebbe il caratteristico "clic" all'apertura del barattolo.

La polizia austriaca si rifiuta di diffondere una foto del contenitore per evitare possibili emulazioni ma ha affermato che il problema potrebbe riguardare anche i paesi vicini come Germania, Repubblica Ceca e Slovacchia. Le autorità austriache hanno spiegato che erano state avvertite del rischio a seguito di indagini condotte in Germania e che test di laboratorio su barattoli simili sequestrati sono in corso anche nella Repubblica Ceca e in Slovacchia anche se finora non stati identificati altri casi accertati .

Secondo alcuni quotidiani austriaci, l'azienda tedesca HiPP sarebbe vittima di un vero e proprio ricatto criminale. Qualcuno avrebbe inviato una lettera anonima all'azienda avvertendo di aver manomesso alcuni vasetti già in commercio. Per questo inizialmente le indagini erano partite in Germania ma successivamente la segnalazione è stata trasmessa alla polizia austriaca dove gli omogenizzati erano stati commercializzati.