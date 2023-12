Trovato in un aspirapolvere l’anello da 750mila euro scomparso all’hotel Ritz di Parigi Il prezioso gioiello appartenente a un’imprenditrice asiatica è stato ritrovato ieri mattina nel sacchetto di un aspirapolvere. La direzione dell’hotel ha assicurato che non si è trattato di un furto, bensì di un incidente.

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una ricchissima ospite dell'hotel Ritz di Parigi ha denunciato venerdì scorso la scomparsa nella sua stanza di un anello del valore di 750mila euro. Dopo una ricerca accurata, con il personale dell'hotel in prima linea, il prezioso gioiello è stato ritrovato ieri mattina nel sacchetto di un aspirapolvere. La direzione dell'hotel ha assicurato che non si è trattato di un furto, bensì di un incidente: evidentemente il gioiello era caduto sul pavimento e il personale addetto alle pulizie ha aspirato come fosse stato un rifiuto qualsiasi.

La proprietaria dell'anello, una facoltosa imprenditrice della Malesia, sospettava che si fosse trattato di un furto e aveva puntato il dito contro uno dei dipendenti dell'hotel. Stando a quanto affermato dalla polizia la scomparsa sarebbe avvenuta fra le 9.50 e le 11.30 di venerdì scorso mentre la cliente stava consumando la prima colazione in camera.

Per farlo aveva appoggiato il suo prezioso anello, un gioiello con incastonato un diamante da 6.51 carati e due baguettes in platino, accanto al vassoio. Se ne era poi dimenticata ed era uscita a fare il giro delle boutique di lusso della zona. Al ritorno l'anello non era più dove lei affermava di averlo lasciato e la proprietaria, furiosa, ha cominciato a prendersela con il personale addetto alle pulizie. Poi, si è precipitata in commissariato per sporgere denuncia, facendo scattare un'immediata inchiesta per furto.

Una circostanza, quest'ultima, smentita nettamente ieri i dalla direzione del Ritz, secondo la quale il gioiello è stato ritrovato "grazie al minuzioso lavoro di ricerca dei nostri agenti della sicurezza. La nostra cliente – aggiungono dal lussuoso hotel su Place Vendôme – è molto felice della notizia".