Trovati in spiaggia i resti della triatleta Erica Fox, era scomparsa una settimana fa: “Dilaniata da uno squalo”

Immagine da Facebook.

Dramma negli Stati Uniti, dove sono stati ritrovati su una spiaggia californiana, a nord-ovest di Santa Cruz, i resti di Erica Fox, triatleta di 55 anni, scomparsa circa una settimana fa dopo aver preso parte ad un gruppo di nuotatori partiti da Lovers Point, vicino a Monterey. Il padre e il marito hanno provveduto all'identificazione. Secondo le ultime indiscrezioni, l'ipotesi più accreditata è che sarebbe stata uccisa da uno squalo. Ma facciamo un passo indietro.

Secondo quanto riporta il quotidiano The Guardian, la donna il 21 dicembre scorso aveva partecipato ad un incontro con una decina di nuotatori, che sono partiti da Lovers Point, vicino a Monterey, per una nuotata in mare aperto. Poi, se ne sono perse le tracce, o meglio, non è mai tornata a riva. Sono così partite le ricerche, a cui ha partecipato anche la Guardia Costiera, ma non hanno avuto successo. Le spiagge di Pacific Grove e Monterey sono state chiuse per giorni a scopo precauzionale.

Poi, nei giorni successivi un testimone che passava in auto nella zona ha riferito alle autorità di aver visto uno squalo con quello che sembrava un corpo umano in bocca emergere dall'acqua. I vigili del fuoco hanno poi trovato i resti della donna su una spiaggia a nord-ovest di Santa Cruz, a Davenport, sabato scorso e ieri è arrivata la conferma che fosse la 55enne dopo l'identificazione effettuata dai familiari anche grazie alla presenza di effetti personali, tra cui una fascia anti-squalo indossata alla caviglia.

Ieri il marito di Fox, Jean-Francois Vanreusel, e altri membri del suo club di nuoto hanno tenuto una marcia commemorativa lungo la costa di Lovers Point. Il padre, invece, l'ha descritta come una persona empatica e gentile che amava nuotare e che aveva preso parte a numerosi triathlon, tra cui la sfida annuale Escape From Alcatraz. Era per altro co-fondatrice dei Kelp Krawlers, un gruppo con sede a Pacific Grove che organizza nuotate tutto l'anno nella baia di Monterey.