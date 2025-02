Trovati 31 bambini rinchiusi in una casa in Bosnia: arrestate 8 persone per traffico di esseri umani

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

immagine di repertorio

Trentuno bambini sono stati trovati nascosti e rinchiusi in una casa a Brcko, nella Bosnia Erzegovina settentrionale. La notizia arriva dopo l'arresto di otto persone, sospettate di far parte di un'organizzazione internazionale dedita al traffico di esseri umani.

Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, i bambini, ben 31, sono stati trovati nascosti in una casa. Gli arrestati li tenevano rinchiusi qui forse perché oggetto di scambio di un traffico illegale. Quando le forze dell'ordine sono arrivate nella casa hanno trovato i minori e subito hanno chiamato i soccorsi: ora sono stati messi al sicuro e si trovano sotto la supervisione della Croce Rossa. Tra le persone che sono state interrogate c'è anche la proprietaria dell'appartamento in cui sono stati trovati i bambini. Ora tutti gli otto arrestati dovranno chiarire cosa sia successo.

Intanto la polizia continua a indagare. La Procura distrettuale di Brčko in una nota ha fatto sapere che "dopo aver ricevuto la notifica dalla Polizia distrettuale di Brčko, la Procura distrettuale di Brčko ha immediatamente aperto un caso e sono in corso intense azioni investigative e vengono adottate tutte le misure e le azioni disponibili per chiarire completamente questo evento". Resta da capire se i minori sono vittime che rientrano anche in precedenti inchieste degli inquirenti. Nel 2023 in Bosnia Erzegovina già 26 persone sono state condannate per reati di tratta di esseri umani, come riportano gli ultimi dati disponibili del Rapporto sulla tratta di esseri umani in Bosnia Erzegovina.