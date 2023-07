Trova un serpente vivo nella busta dei broccoli comprata al supermercato: “È stato spaventoso” Neville Linton, 63enne inglese, aveva appena fatto la spesa in un punto vendita della catena Aldi. Il rettile è stato portato allo zoo di Dudley dove è stato identificato come un serpente scala.

A cura di Biagio Chiariello

Un serpente vivo in un cespo di broccoli: una brutta sorpresa per il 63enne inglese che dice di aver fatto la spesa in un punto vendita della catena Aldi a Stourbridge, nelle West Midlands. Neville Linton ha descritto il ritrovamento del rettile, che in seguito è stato identificato come un ‘serpente scala' (non velenoso), come un'esperienza "spaventosa".

Quando ha tirato fuori la busta dal frigorifero per prepararsi da mangiare, si è accorto subito del serpente annidato vicino al gambo.

"È stato davvero spaventoso. Non sono bravo con i serpenti", ha detto il signor Linton, padre di tre figli. "È una fortuna che non abbia lasciato i broccoli in cucina, altrimenti sarebbe uscito e andato chissà dove… "Sarebbe stato un rischio enorme per noi perché qui ci sono due persone vulnerabili".

Leggi anche Botte alla moglie fino a farle perdere conoscenza perché non vuole rubare al supermercato: arrestato

Il serpente è stato successivamente portato allo zoo di Dudley. Il 63enne ha detto che gli è stato offerto un risarcimento, ma ora sta spingendo per ottenere di più. L'importo offertogli da Aldi, spiega, non lo compensa per il rischio corso per il figlio disabile e la suocera che soffre di alcune patologie.

Un portavoce di Aldi ha dichiarato a Sky News: "Il nostro fornitore non ha mai ricevuto reclami di questa natura e dispone di importanti standard per evitare che si verifichino tali problemi. Stiamo indagando su questo incidente e ci siamo scusati con il signor Linton".

Il serpente scala vive in Europa sud-occidentale, tra cui Portogallo, Spagna e Francia meridionale (in Italia è stato segnalato una sola volta in Liguria, probabilmente introdotto occasionalmente dalla Francia). Sebbene la specie non sia velenosa, può provocare qualche fastidio agli umani.