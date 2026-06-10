La classifica delle 10 migliori mozzarelle del supermercato secondo Gambero Rosso

La mozzarella è uno dei formaggi più prodotti e consumati nel nostro Paese e la si trova spesso in busta nei supermercati. Gambero Rosso ha realizzato con una degustazione alla cieca di 27 campioni stilando la classifica delle 1o migliori mozzarelle del supermercato.

Sulla pizza o nella pasta, in insalate e da sola, la mozzarella è uno dei prodotti più consumati dagli italiani da nord a sud tanto da essere diventato uno dei formaggi più prodotti nel nostro Paese. Oltre alle mozzarelle Dop come la mozzarella di bufala campana, in Italia se ne producono e se ne vendono di vari tipi compresi fior di latte e quelle che comunemente troviamo preconfezionate in buste nei banchi frigo dei supermercati. Su un prodotto di così largo consumo, infatti, da tempo la grande distribuzione ha messo gli occhi diventando uno dei principali canali di vendita. Proprio sulle mozzarelle di latte vaccino in vendita nei supermercati Gambero Rosso ha deciso di stilare una propria classifica elencando le 10 migliori mozzarelle e fior di latte in vendita.

Per stilare la graduatoria si è proceduto a un cosiddetto blind test approfondito, cioè una degustazione alla cieca di 27 campioni più diffusi nei supermercati a cui hanno partecipato almeno 5 esperti di formaggi e giornalisti di settore. Alla fine solo una selezione dei prodotti degustati è entrata nella classifica delle 10 mozzarelle migliori che hanno ottenuto da uno a tre gamberi vale a dire un giudizio Buono (70 – 79), Molto buono (80 – 89) e eccellente (oltre 90).

Al primo posto della classifica della migliore mozzarella da supermercato, secondo Gambero Rosso, si piazza Gioiella Mozzarella di Gioia del Colle Dop dell'azienda casearia Capurso venduta in confezioni da 400 grammi e che ottiene tre gamberi. Sul podio con lo stesso giudizio di Eccelente anche la Deliziosa Mozzarella di Gioia del Colle Dop venduta in buste da 250 grammi mezz'ora vai. Segue la mozzarella Fiordilatte Pettinicchio venduta in confezioni da 400 grammi che ha ottenuto due gamberi.

Ecco la classifica completa delle 10 migliori mozzarelle e fior di latte secondo Gambero Rosso: