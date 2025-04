Trova in un cassetto il biglietto vincente della lotteria: lo aveva acquistato sua madre prima di morire

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Quello che è capitato a Liam Carter ha dell'incredibile. Il 34enne originario dell'Hampshire e residente ad Aberdeen, infatti, mentre metteva ordine tra gli effetti personali di sua madre ha trovato un biglietto vincente della lotteria. È successo pochi giorni dopo la morte della donna: Anne, venuta a mancare mercoledì 16 aprile a 67 anni, era solita tentare la fortuna con EuroMillions, ogni settimana.

Il ticket era infilato in una busta ripiegata e messa nel cassetto della cucina. Il signor Carter avrebbe potuto buttarla, oppure aprirla senza darle troppo peso e invece ha detto a Metro: "Qualcosa mi ha suggerito di controllare. L'ho scansionato usando l'app della Lotteria Nazionale ed è risultato un biglietto vincente". Sulla busta la donna aveva scritto di proprio pugno: "Sat draw don't forget", quindi "Non dimenticare il sorteggio del sabato". Il riferimento era probabilmente al sorteggio di sabato 19 aprile, che la donna non ha potuto vedere coi propri occhi.

A quel punto si è messo in contatto con la lotteria e gli hanno confermato che quelli giocati da sua madre erano davvero i cinque numero vincenti. La donna era una giocatrice abituale, comprava il biglietto ogni settimana, eppure non aveva mai vinto. Stavolta, invece, la combinazione vincente è valsa 18 mila sterline (circa 21 mila euro) che riscuoterà il figlio. I fatidici numeri sono: 20, 27, 35, 39 e 48. Lui è ancora incredulo: "Mi sono bloccato. Devo essere rimasto in silenzio al telefono. Non mi sembrava vero. Mia madre non ha mai vinto niente di importante in vita sua e ora questo".

Ovviamente la somma di denaro piovuta dal cielo è un vero e proprio dono, anche se recapitato con un tempismo poco piacevole. In qualche modo, però, Liam Carter pensa che non sia stato un caso, che forse sua madre abbia voluto fargli un ultimo regalo: "Diceva sempre che se avesse vinto, i soldi sarebbero stati per me. E anche se lei non ha mai saputo di questa vittoria, è stato davvero come se mi avesse lasciato qualcosa. Come un ultimo regalo".

Il signor Carter ha rivelato che il denaro verrà utilizzato per pagare la caparra necessaria per acquistare un appartamento, come voleva sua madre. Un portavoce di Playcasino.com ha dichiarato a Metro: "La storia di Liam dimostra che la lotteria non riguarda solo i soldi, ma anche il significato. In questo caso, un biglietto dimenticato si è trasformato in qualcosa di potente ed emozionante. Ci ricorda che anche i momenti più piccoli possono avere un impatto grandissimo".