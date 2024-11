video suggerito

Treno Frecciargento parte 50 minuti in anticipo per non arrivare in ritardo: passeggeri lasciati in stazione Il treno protagonista della storia è il Frecciargento Roma – Genova che venerdì scorso è stato anticipato per problemi sulla linea che avrebbero allungato il tempo di percorrenza. Il convoglio però ha lasciato in stazione molti passeggeri che accusano: "Nessuno ci ha avvertito".

A cura di Antonio Palma

Era il giorno dello sciopero dei mezzi pubblici locali ma per i malcapitati passeggeri di un treno Frecciargento Roma – Genova, oltre al caos fuori dalla stazione, si è aggiunto anche un singolare disguido sui binari perché non riuscivano a capire dove fosse il loro treno. Moltissimi di loro infatti solo pochi minuti prima della partenza programmata hanno scoperto che il convoglio che avevano prenotato era partito ben 50 minuti prima e li aveva lasciati in stazione.

A raccontare la disavventura di venerdì scorso 8 novembre è stato uno dei passeggeri lasciati in stazione a Roma, il giornalista de La Stampa Salvatore Settis. Il treno protagonista della storia era quello programmato alle 16:20 ma quando i passeggeri in attesa hanno controllato il tabellone delle partenze, hanno scoperto che non era nemmeno elencato. Immediate le richieste di spiegazioni al personale in stazione, qualcuno probabilmente temendo anche uzn soppressione, ma con grande sorpresa la risposta è stata che il treno era partito in anticipo di ben 50minuti e cioè alle 15:30.

I lavori sui binari gli sms mancati

Secondo quanto ricostruito finora, il treno era stato anticipato a causa dei lavori imprevisti e urgenti sulla linea alta velocità tra Roma-Firenze ma secondo molti passeggeri nessuno li avrebbe avvertiti. In pratica il treno doveva essere instradato sulla vecchia linea lenta con un inevitabile allungamento dei tempi di viaggio. Quindi, per evitare il ritardo che si sarebbe accumulato su una linea già intasata, il treno è stato anticipato in partenza utilizzando uno dei pochi slot liberi, ma molti sono rimasti a piedi.

In questi casi il sistema infatti avrebbe dovuto avvertire i passeggeri tramite messaggio sms o email usata in fase di acquisto ma molti di loro hanno riferito che non è arrivato nulla e nemmeno chi era in stazione prima delle 15.30 sarebbe stato avvertito. Dopo le lamentele, tutti sono stati dirottati su altri treni successivi arrivando ovviamente in ritardo.

Trenitalia: "Era necessario, tutti rimborsati"

"La partenza del Frecciargento Roma-Genova è stata anticipata di 50 minuti poiché, visti gli slot ferroviari disponibili, era l'unico modo per assicurare il collegamento" spiegano fonti di Trenitalia, aggiungendo che l8azienda ferroviaria "ha informato i passeggeri della modifica dell'orario via mail e sms. I viaggiatori non raggiunti dai messaggi sono potuti arrivare a destinazione a bordo di Frecce immediatamente successive". "Trenitalia ha disposto il rimborso integrale del biglietto per tutti coloro che hanno subito questo disagio, del quale ci scusiamo" concludono dall'azienda