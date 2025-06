Treno deraglia in Russia dopo il crollo di un ponte: almeno sette morti e decine di feriti

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Un grave incidente ferroviario ha scosso le regioni di Bryansk e Kursk, in Russia, la scorsa notte. Un treno passeggeri, il numero 86, deragliato nel distretto di Zheleznogorsk a seguito del crollo improvviso di un ponte stradale sopraelevato, ha causato la morte di almeno sette persone e il ferimento di altre 69.

Il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha confermato la gravità dell’accaduto, precisando che tra i feriti ci sono anche tre bambini, uno dei quali ricoverato in condizioni serie. Tra le vittime figura anche il capotreno, morto durante l’incidente, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale russa TASS.

Secondo le autorità, 44 persone sono state trasportate in ospedale per ricevere cure mediche. Testimonianze e immagini pubblicate sui social network mostrano i danni subiti dal convoglio dopo l’impatto con il ponte crollato. Il treno, che trasportava 379 passeggeri, viaggiava da Klimovo, nella regione di Bryansk, verso Mosca.

Fonti preliminari riferiscono che prima dell’incidente sono state udite delle esplosioni nel distretto di Vygonichsky, sempre nella regione di Bryansk. Le Ferrovie di Mosca, controllate dalla società statale Russian Railways, hanno attribuito il crollo del ponte a un "intervento illecito nelle operazioni di trasporto", senza però fornire ulteriori dettagli sulle cause precise.

Al momento non è chiaro l’esatto livello dei danni provocati dal crollo e le indagini sono in corso. Il Kyiv Independent ha dichiarato di non poter verificare le affermazioni delle autorità russe, mentre Kiev non ha rilasciato commenti sull’incidente.

La regione di Bryansk, situata al confine con le oblast ucraine di Chernihiv e Sumy, è stata in passato teatro di attacchi ucraini e sabotaggi ai danni delle infrastrutture russe, compresi attacchi contro le ferrovie usate per il trasporto di materiale militare verso il fronte. Tuttavia, non vi sono al momento indicazioni che questi eventi siano collegati al deragliamento.