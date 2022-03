Tredicenne alla guida del pick up sbanda e fa una strage: 9 morti, distrutta intera squadra di golf Il 13enne è deceduto nello schianto con un furgone carico di studenti del college. Un impatto devastante che ha innescato un incendio che ha distrutto i due veicoli.

A cura di Antonio Palma

Un ragazzino di soli 13 anni alla guida di un pick up ha fatto una strage quando ha sbandato col mezzo invadendo la carreggia opposta e uccidendo altre otto persone oltre se stesso in un terribile incidente stradale. È la tragedia avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì nel Texas occidentale, in Usa. Secondo quanto ricostruito da un funzionario del National Transportation Safety Board statunitense, il ragazzino era al volante del mezzo senza patente in quanto nello stato si deve avere almeno 14 anni per iniziare a seguire corsi per la patente e 15 per ricevere la licenza di guida provvisoria per guidare con un istruttore o un adulto al fianco.

Secondo la polizia accorsa sul posto, per motivi tutti da accertare, il tredicenne ha sbandato perdendo il controllo del veicolo e finendo nella corsia opposta su un'autostrada a due corsie dove si è scontrato frontalmente con un furgone carico di studenti del college. Un impatto devastante che ha innescato un incendio che ha distrutto i due veicoli senza lasciare scampo alle nove vittime. Il ragazzino è deceduto nello schianto insieme all'adulto che era con lui sul sedile passeggero. Deceduti anche i sei studenti di un college del New Mexico e l'autista del furgoncino. Sul secondo mezzo coinvolto nell'incidente viaggiava una squadra universitaria dib ragazzi tra 18 e 20 anni che tornava da un torneo di golf col proprio allenatore 26enne. Tra i morti anche un ragazzo portoghese e uno messicano mentre due canadesi son ricoverati in ospedale in condizioni critiche.

Entrambi i mezzi viaggiavano nella contea di Andrews, in Texas, a circa 50 km) a est del confine di stato del New Mexico. Le squadre di golf stavano viaggiando su un furgone che stava trainando un rimorchio quando si è scontrato con il pick up, ed entrambi i veicoli hanno preso fuoco. Nel tratto di strada il limite di velocità è di 120 km/h, anche se gli investigatori non hanno ancora determinato la velocità con cui viaggiavano entrambi i veicoli.