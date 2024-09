video suggerito

Tragedia in Inghilterra, papà e i tre figli piccoli trovati morti in casa: "Possibile omicidio-suicidio" Piotr Świderski è stato trovato morto nella sua casa nel Surrey in Inghilterra, insieme ai suoi 3 figli, tutti di età inferiore ai 4 anni. La polizia pensa che possa trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Sconvolti i vicini: "Non c'era nulla che indicasse che qualcosa del genere sarebbe successo".

Tragedia nel Surrey, in Inghilterra, dove un cittadino di origine polacca, Piotr Świderski, è stato trovato morto in casa insieme ai suoi tre figli, tra cui una coppia di gemellini, tutti di età inferiore ai 4 anni. È successo sabato pomeriggio e, secondo i primi rilievi della polizia locale, potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Gli inquirenti, infatti, hanno confermato che l'orribile incidente è isolato e non ritengono che nessun altro sia coinvolto, alimentando i timori che l'uomo possa aver ucciso i suoi figli.

I cadaveri di Piotr Swiderski e dei suoi figli piccoli sono stati scoperti dalla polizia in una proprietà in Bremer Road, Staines-upon-Thames, verso le 13:15 di sabato. La madre delle giovanissime vittime non era in casa al momento del dramma. Si attendono i risultati delle autopsie, che verrano eseguite nelle prossime ore, per avere risposte più precise su quanto successo.

Il capo ispettore Gareth Hicks, che sta guidando le indagini, ha dichiarato: "Questo è un incidente drammatico, sono in corso indagini approfondite per stabilire esattamente cosa è successo. Vorremmo ringraziare la comunità locale per il suo supporto e la sua comprensione". Bremer Road è stata chiusa dopo la scoperta dei cadaveri, ma ora è stata riaperta e sta lentamente tornando alla normalità. La polizia aveva già avuto non precisati contatti con la famiglia già nell'agosto del 2023.

Sconvolti i vicini di casa. Parlando di Piotr, Mike Cresswell, 68 anni, ha detto al The Sun: "Sembrava un ragazzo adorabile, ma non si riusciva a parlargli perché era sempre così stressato. Ma erano una bella famiglia. I bambini erano molto amati e ben accuditi". Un altro vicino, 55 anni, ha detto che i ragazzi erano "degli angeli" e ha osservato come sembrassero sempre "felici. Non c'era nulla che indicasse che qualcosa del genere sarebbe successo: niente litigi, niente rumore, niente".