Tragedia in Colombia, l’italiano Nicholas Cudini morto sulla moto d’acqua mentre è in vacanza: aveva 26 anni Lo studente friulano Nicholas Cudini è morto a 26 anni dopo essere rimasto vittima di un incidente a bordo di una moto d’acqua mentre era in vacanza in Colombia. A dare l’allarme l’amico che era con lui. Le condoglianze dell’Udinese Calcio dove il giovane aveva militato: “Vicinanza ai familiari”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Tragedia in Colombia, dove uno studente italiano di 26 anni, Nicholas Cudini, originario di Pocenia (Udine), è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente mentre si trovava a bordo di una mota d'acqua. Il giovane risultava disperso da lunedì notte nelle acque vicino all'isola di Cholón, a sud di Cartagena de Indias, nei Caraibi, dove si trovava in vacanza.

Secondo quanto ricostruito finora dal Messaggero Veneto, Cudini, che studiava alla Santa Clara University, in California, dove militava nella squadra di calcio dell'ateneo come centrocampista, era in sella a una moto d'acqua, insieme ad un amico italiano, quando si è scontrato con un'imbarcazione in transito. La persona che accompagnava Cudini è riuscita a riemergere e ha immediatamente lanciato l'Sos per iniziare le ricerche del disperso.

Dopo ore, la salma del giovane è stata localizzata nel corso di un'operazione congiunta con la Guardia Costiera di Cartagena due giorni dopo lo scontro fatale, riferiscono le autorità colombiane. "La marina colombiana si rammarica della morte del cittadino italiano e porge le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari", si legge in una nota, che "invita inoltre i navigatori e i turisti che visitano le località dei Caraibi colombiani in questo periodo dell'anno a informare tempestivamente le autorità su qualsiasi evento o situazione che rappresenti un rischio per la vita in mare". Sarà eseguita anche l'autopsia sul corpo del friulano.

Il 26enne, prima di trasferirsi negli States, aveva militato nelle giovanili dell‘Udinese. "Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Nicholas Cudini, ex giocatore delle giovanili bianconere. Da parte del club la vicinanza ai familiari in questo difficile momento", si legge in un comunicato, mentre il sindaco di Pocenia, Debora Furlan, ha parlato di "una grande tragedia per tutta la nostra comunità".