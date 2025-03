Si sente male mentre sta cucinando e cade sul fornello: uomo muore ucciso dalle fiamme

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Si è accasciato sui fornelli accesi ed è morto ustionato dalle fiamme. La tragedia è avvenuta a Buccheri, nel Siracusano: la vittima è Tommaso Crusca, 85 anni. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'anziano si sarebbe sentito male mentre stava cucinando. Sarebbe così caduto sul fornello ed è stato divorato dalle fiamme.

Quando sono arrivati i soccorsi del 118 per lui non c'era più nulla da fare. Sull'accaduto ora indagano i carabinieri: si procederà con gli accertamenti per capire se l'uomo è morto a causa del malore o a seguito delle lesioni causate dal rogo.

La morte di don Masino, così lo chiamavano in paese, ha scosso la piccola comunità montana. Il sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo, ha tenuto a ricordarlo così: "Apprendo con infinito dispiacere quanto accaduto. A volte la vita è veramente ingiusta. Ti saluto così come eri solito scherzosamente e rispettosamente rivolgerti a me; ‘Assabbinidica' caro Tommaso, uomo gentile, di grande cultura e sempre propositivo". Ora forse verrà disposta l'autopsia. Poi si potranno celebrare i funerali.