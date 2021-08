Tragedia in Alaska, aereo da turismo si schianta al suolo: morti i cinque passeggeri e il pilota Tragedia in Alaska dove un aereo da turismo si è schiantato al suolo nella zona del Misty Fjords National Monument, vicino a Ketchikan. Nessuno a bordo è sopravvissuto tra i sei passeggeri, che provenivano da una nave da crociera della Holland America Line, e il pilota. Lo ha comunicato la Guardia costiera degli Stati Uniti.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia in Alaska, dove un aereo turistico si è schiantato al suolo intorno alle 11 ora locale e nell'impatto sono morte tutte le sei persone a bordo. Lo ha confermato la Guardia costiera degli Stati Uniti. Il segnale di allerta di emergenza dell'aereo è stato attivato nell'area del Misty Fjords National Monument, vicino a Ketchikan, un'area panoramica all'interno del parco nazionale di Tongass. Gli elicotteri hanno perlustrato la zona e i soccorritori hanno riferito di aver visto un relitto su un crinale nell'area di ricerca. Il velivolo, un De Havilland Beaver, stava trasportando cinque passeggeri da una nave da crociera della Holland America Line oltre al pilota, anche lui deceduto.

"La scarsa visibilità e il peggioramento delle condizioni meteorologiche hanno ostacolato gli sforzi di ricerca aerea per parte del pomeriggio", hanno detto gli Alaska State Troopers in una nota, aggiungendo che un segnale di emergenza è stato attivato poco prima di mezzogiorno. La guardia costiera degli Stati Uniti ha trovato l'aereo completamente distrutto e accanto i corpi delle vittime. Anche Holland America ha confermato che i suoi passeggeri erano a bordo dell'aereo, gestito dalla Southeast Aviation con sede a Ketchikan, aggiungendo che si trattava di un'escursione indipendente non fornita dalla crociera. Molte agenzie turistiche, infatti, offrono viaggi nei fiordi della zona, che sono circondati da foreste lussureggianti e pareti rocciose quasi verticali. La maggior parte di queste escursioni include l'atterraggio di un idrovolante sull'acqua e la zona ha visto diversi incidenti negli ultimi anni.

Questo non è il primo incidente che si verifica in questa zona. Nel 2019, due aerei si sono scontrati a mezz'aria, uccidendo sei delle 16 persone a bordo delle vetture. Anche in quel caso si trattava di passeggeri di navi da crociera. Ancora, nel 2015, un altro aereo si è schiantato su una parete rocciosa di granito, uccidendo i suoi nove occupanti, nei pressi di un lago nella stessa zona dei Misty Fiords.