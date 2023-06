Tortura, violenta e tiene in schiavitù ragazza yazida: arrestata 37enne tedesca affiliata all’Isis Un tribunale tedesco ha condannato a nove anni di carcere Nadine K, una 37enne riconosciuta colpevole di aver ridotto in schiavitù una donna yazida.

A cura di Davide Falcioni

Un tribunale tedesco ha condannato a nove anni di carcere Nadine K, una 37enne riconosciuta colpevole di aver ridotto in schiavitù una donna yazida. L'imputata ha inoltre favorito crimini di guerra e partecipato al genocidio come membro dell'ISIS, organizzazione terroristica alla quale è stata affiliata, insieme a suo marito, in Siria ed Iraq tra il dicembre 2014 e il marzo 2019.

Stando a quanto accertato dagli inquirenti tedeschi la coppia ha tenuto come schiava una donna yazida che era stata imprigionata dallo Stato Islamico nel 2014. La vittima, 22 anni, è stata segregata in casa, costretta ad eseguire lavori domestici e ad osservare i rigidi rituali islamici. Non solo: la giovane donna è stata ripetutamente torturata e violentata allo scopo, come dichiarato dai giudici, "di spazzare via la fede yazida" nell'ambito del genocidio commesso nei confronti di quel popolo.

Nadine K. era sospettata da tempo di appartenere allo Stato Islamico e dopo aver vagato tra Iraq e Siria è stata arrestata lo scorso anno subito dopo essere tornata in Germania. Non è la prima donna tedesca processata per aver fatto parte dell'Isis. Nell'ottobre 2021, Jennifer Wenisch, anche lei membro dell'organizzazione terroristica, è stata condannata a 10 anni di carcere da un tribunale di Monaco per la morte di una bambina yazida di 5 anni che lei e suo marito avevano ridotto in schiavitù, incatenata sotto il sole cocente e lasciata morire di sete. Nel maggio 2022, Leonora Messing , un'altra donna tedesca che si è unita all'Isis, è stata prosciolta dalle accuse di schiavitù che coinvolgevano una donna yazida in Siria, ma è stata giudicata colpevole di essere un membro dello Stato Islamico. Messing si era recato in Siria a 15 anni ed è stato condannata a due anni con sospensione della pena.

Dopo aver conquistato gran parte dell'Iraq e della Siria nel 2014, i membri dello Stato Islamico hanno ucciso più di 1.200 yazidi, ridotto in schiavitù 7.000 donne e ragazze yazide e allontanato la maggior parte della comunità yazida di 550.000 persone dalle loro case nel nord dell'Iraq.