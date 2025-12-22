Tornano a casa in taxi dopo la festa di Natale: la Tesla si schianta contro un’albero, due 19enni morti

Jake Neaves e Jenson Seal, entrambi 19enni, sono morti su una strada di campagna nel Surrey (Regno Unito) dopo che una Tesla usata come taxi si è schiantata contro un albero tornando da una festa di Natale. Un terzo ragazzo è gravissimo.

I due ragazzi morti nell’incidente

Jake Neaves e Jenson Seal avevano solo 19 anni. Sono morti sabato sera, 20 dicembre, dopo che una Tesla bianca, utilizzata come taxi, si è schiantata contro un albero lungo una strada di campagna nel Surrey, in Regno Unito, dopo aver partecipato ad una festa di Natale.

I due avevano appena lasciato la stazione ferroviaria di Oxted, dove avevano chiamato un'auto per farsi riaccompagnare a casa. L’incidente è avvenuto poco prima delle 22, su Holland Road, a Hurst Green. Con loro viaggiava un terzo ragazzo, anche lui adolescente, ora ricoverato in ospedale in condizioni critiche.

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 30 anni, ritenuto il conducente del taxi. È stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e gravi lesioni personali per guida pericolosa. Anche lui è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Secondo quanto raccontato da un residente della zona, che ha chiesto di restare anonimo, quella sera almeno sei persone avevano trascorso la serata insieme. Per tornare a casa avevano fatto la scelta più prudente: prendere un taxi dalla stazione. Si erano divisi in due vetture. Tre erano saliti sulla Tesla, gli altri su un secondo taxi.

Per ragioni che restano ancora da chiarire, durante il tragitto la Tesla si è schiantata contro un albero. L’auto ha preso fuoco poco dopo l’impatto. I ragazzi che viaggiavano nell’altro taxi si sono fermati immediatamente e sono riusciti a trascinare fuori due amici prima che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo.

La mattina successiva, la zona dell’incidente è diventato un luogo di raccoglimento silenzioso. Due ex compagni di scuola di Jake e Jenson, entrambi studenti dell’Oxted School, hanno deposto dei fiori ai margini della strada. Uno di loro, visibilmente commosso, li ha ricordati come “due ragazzi dal cuore enorme, sempre pronti a far sorridere chiunque”.

Ha raccontato che il gruppo aveva trascorso la giornata a Londra per una gita natalizia, rientrando in serata in treno a Oxted. “Jake e Jenson erano nello stesso taxi con un altro amico quando l’auto ha colpito l’albero e ha preso fuoco. Gli altri ragazzi si sono fermati per cercare di salvarli. Sono distrutti. Lo siamo tutti”.

Un altro amico ha ricordato Jake come un calciatore di grande talento, mentre Jenson era quello che a scuola riusciva sempre a sdrammatizzare, “il classico compagno che faceva ridere tutti, nel modo giusto”. “Ci mancheranno tantissimo”, ha aggiunto.

Le cause dello schianto non sono ancora note. Alcuni residenti della zona hanno però segnalato un problema ricorrente lungo quelle strade di campagna: la presenza di cervi che sbucano improvvisamente dalle siepi. Un abitante ha raccontato di un incidente simile avvenuto pochi giorni prima, a breve distanza dal punto dello schianto, quando una giovane automobilista aveva sterzato per evitare un animale, finendo contro un segnale stradale.

La polizia del Surrey ha avviato un’indagine e ha lanciato un appello ai testimoni, chiedendo a chiunque abbia visto l’incidente o disponga di immagini — da telecamere di sorveglianza, dashcam o helmet cam — di mettersi in contatto con le forze dell’ordine.