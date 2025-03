Tornado negli Usa, già 35 morti, dispersi e case distrutte: “Più di 50 milioni di persone a rischio”

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Morti, feriti, dispersi, case distrutte e colture in ginocchio. Una raffica di tornado sta spazzando gli Stati Uniti e il bilancio è pesantissimo: si contano almeno già 35 vittime e l’emergenza non è finita. Secondo gli esperti americani, più di 50 milioni di persone sono a rischio per forti temporali, venti, tornado e grandine in diversi stati, dalla Pennsylvania alla Florida.

La perturbazione si sta spostando verso est mettendo in pericolo tutta la costa orientale. Al momento si calcola che quasi 300 mila persone in diversi stati sono senza elettricità. Solo in Pennsylvania oltre 150.000 case e aziende sono attualmente senza corrente.

A partire da venerdì sera venti e tempeste hanno colpito soprattutto sei Stati del sud e del centro: fra tutti il Missouri dove, secondo un primo bilancio, si contano 12 morti, 3 dispersi e 28 feriti. Sabato sera il governatore ha dichiarato lo stato di emergenza. Danni pesanti e vittime anche in Kansas – qui sono almeno 8 i morti -, 6 le vittime in Mississippi, 3 nel Texas, 2 in Alabama.

"Il maltempo ha colpito gran parte dell'Alabama", ha detto il governatore Kay Ivey nelle scorse ore. "Purtroppo, abbiamo appreso della perdita di almeno due dei nostri concittadini dell'Alabama: uno a Plantersville e uno a Winterboro". Ha aggiunto poi che sono stati segnalati danni in 52 delle 67 contee dello stato e ha spiegato che le autorità stanno ancora valutando i danni. "Non ho mai visto niente di simile", ha detto alla Cnn uno dei volontari impegnati in operazioni di pulizia in Alabama: hanno raccontato di essere rimasti sbalorditi dalla distruzione lasciata dalla tempesta.

A rischio adesso ancora la Georgia, la Carolina del Nord e la Carolina del Sud. Secondo il National Weather Service di Atlanta le condizioni nella Georgia centro-occidentale sono favorevoli a "tornado in rapido sviluppo" e inondazioni improvvise dovute a forti piogge.