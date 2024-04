video suggerito

Tommaso Lotto ucciso in Brasile per un orologio, dopo 12 anni in 4 andranno a processo Tommaso Lotto fu ucciso 12 anni fa a San Paolo, in Brasile, da 5 persone che volevano rubargli l’orologio Rolex. Il giovane, all’epoca 27enne, fu freddato a colpi di pistola mentre era nella sua auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Andranno a processo 4 persone per la morte di Tommaso Lotto, originario di Vicenza e morto a San Paolo del Brasile più di 12 anni fa. In Brasile Lotto lavorava come consulente in uno studio legale e 12 anni fa fu assassinato, secondo le autorità, da 4 persone che a distanza di più di 10 anni andranno a processo.

Secondo quanto emerso dalle indagini, Lotto, all'epoca 27enne, fu accerchiato dalle 4 persone che saranno rinviate a giudizio mentre si trovava a bordo della sua auto. Il gruppo, originariamente composto da 5 persone, avrebbe prima seguito e poi raggiunto a bordo di alcuni motorini l'automobile del 27enne ferma al semaforo.

Una volta affiancata la macchina, i 5 avevano intimato al giovane e all'amico che viaggiava con lui di consegnare loro il suo orologio Rolex. I due, spaventati alla vista della pistola, erano scesi dall'auto: l'amico brasiliano di Lotto era fuggito a piedi verso una bancarella mentre il 27enne italiano era sceso dalla macchina nel tentativo di consegnarla ai rapinatori. A quel punto, i ladri avevano sparato temendo che il 27enne fosse uscito dalla vettura per scappare. Subito dopo aver ucciso il giovane, i 5 avevano portato via il Rolex.

Sul caso erano state aperte due inchieste, una in Italia e una in Brasile. con l’obiettivo di arrivare ad identificare ed incastrare i responsabili. Al vaglio degli inquirenti c’erano le impronte isolate sulla scena del crimine, i profili di alcuni sospettati e i loro tabulati telefonici.

Dodici anni dopo il delitto, uno dei 5 rapinatori è deceduto mentre gli altri 4 sono ora stati rinviati a giudizio per l'omicidio. Tra loro vi sarebbe anche il presunto autore materiale dell'omicidio. La prima udienza si terrà il prossimo 10 giugno a San Paolo. Le indagini sono state condotte con l'aiuto delle autorità italiane.