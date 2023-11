TikToker mangia per oltre 4 ore in un ristorante all you can eat: cacciata dai camerieri Una TikToker statunitense è stata cacciata dai camerieri di un ristorante dopo aver passato più di 4 ore al tavolo. La ragazza si chiama Madison ed è nota per questo tipo di video, dove mangia in locali all you can eat per tempi lunghissimi. In una sfida precedente ha raggiunto le 12 ore.

A cura di Eleonora Panseri

Si è presentata in un ristorante all you can eat, ma dopo quattro ore e mezza i camerieri le hanno detto di lasciare il locale. Protagonista di questa storia è una TikToker statunitense, Madison, molto nota sulla piattaforma social proprio per questo tipo di video.

Il format prevede infatti di andare nei locali che offrono la possibilità di mangiare tutto quello che si vuole a un prezzo fisso, e restarci per diverse ore. In alcune delle precedenti sfide la ragazza era rimasta dentro a un ristorante per 8 e 12 ore consecutive.

Nell'ultimo video Madison è entrata in uno dei locali della catena di ristoranti con buffet all you can eat "Hibachi" ed è riuscita a rimanerci "solo" 4 ore e mezzo. Nel video pubblicato su TikTok e diventato virale grazie alle oltre 500 mila visualizzazioni, si vede la ragazza provare numerose pietanze del locale alzandosi in continuazione dal tavolo per riempire il suo piatto più e più volte.

Intanto, Madison mostra di ora in ora un orologio con cui registra il tempo di permanenza nel locale. A un certo punto, però, mentre sta tornando al suo posto, fa notare come siano scomparsi i piatti che aveva lasciato precedentemente sul suo tavolo.

A quel punto decide di chiedere spiegazioni ai camerieri che, senza nascondere il loro fastidio, le dicono che ha mangiato troppo e che deve lasciare il locale, cosa che le viene intimata anche al capo del locale. Verso la fine del video mostra lo scontrino che recita: 12,96 dollari.

Nonostante la richiesta del personale del locale, molti commenti raccolti dal video della ragazza sono stati positivi, soprattutto per il fatto che nel lasciare il ristorante Madison ha deciso di lasciare una sostanziosa mancia ai cameriere, cosa che non è prevista nei locali con buffet statunitensi, e perché ha accettato con educazione e senza fare storie di lasciare il posto.