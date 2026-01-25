TikToker e attivista LGBT trovato senza vita nella foresta: è stato picchiato a morte con un bastone

La star di TikTok, Ko Tin Zaw Htwe è stato trovato morto in Myanmar in circostanze misteriose dopo una sparizione di due giorni. Era un creator e attivista LGBTQIA+

Ko Tin Zaw Htwe, 25 anni

Aveva 25 anni ed era una star dei social con quasi un milione di follower su TikTok, la sua vita però si è spenta in maniera improvvisa e misteriosa. Ko Tin Zaw Htwe è stato trovato senza vita il 20 gennaio in una foresta del Myanmar, nella provincia di Tak, dove viveva.

Il giovane creator era famoso per i contenuti spensierati e per la sua appartenenza alla comunità LGBTQIA+. Il corpo era spogliato dalla vita in giù e i gioielli d'oro che portava abitualmente, tra cui una collana e un anello, erano scomparsi. Anche il cellulare, un Iphone 17, non è stato ritrovato. Sul luogo del delitto oltre alla borsa è stato rivenuto anche un bastone macchiato di sangue, la probabile arma del delitto.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe ricevuto una chiamata prima di uscire di casa nel pomeriggio del 18 gennaio. Dopo due giorni senza dare tracce di sé il corpo è stato ritrovato lungo una strada isolata vicino a un'area industriale. Il quotidiano locale Thairath riferisce che un sospettato è già stato arrestato.

Leggi anche Viene picchiato in strada con un bastone in Salento, 43enne in gravi condizioni

Ko Tin Zaw Htwe era famoso per i contenuti a tema LGBTQIA+ e proprio questo elemento potrebbe avere avuto un peso nell'omicidio. In Myanmar l’omosessualità è punita con pene fino a 10 anni di carcere, e anche se l'applicazione della legge non è così stringente, viene ancora usata per intimidire e reprimere.

Sui social del giovane i suoi follower hanno mandato centinaia di messaggi di addio: "Mi sento così triste. Credo che tu sia in paradiso. Spero che tu non debba affrontare una tragedia del genere nella prossima vita". E ancora: "Non riesco ancora a credere a quello che sto vedendo e sentendo. Possa tu riposare in pace. Che tu non possa vivere questo tipo di situazione nella prossima vita".