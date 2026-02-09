“Terrorista”, per scherzo cambia nome al suo Hotspot wifi durante volo, caccia israeliani intercettano l’aereo

L’Airbus A321 della Wizz Air intercettato dai caccia israeliani, scortato a terra e ispezionato con cura. Si è scoperto così che era solo un “Brutto scherzo”, un ragazzo aveva cambiato nome al suo Hotspot wifi mettendo in allarme gli altri passeggeri.

Lo scherzo di un ragazzo durante un volo di linea carico di passeggeri ha fatto scattare l’allarme massimo sui cieli di Israele con lo scramble di due caccia militari che con decollo immediato hanno intercettato il velivolo scortandolo poi fino a terra. È accaduto domenica pomeriggio, 8 febbraio, su un volto Wizz Air decollato dall’Inghilterra e diretto a Tel Aviv. A bordo in realtà nessuna minaccia reale ma solo un giovane che aveva cambiato il nome al suo Hotspot wifi del cellulare in “Terrorista” per scherzo.

L’Airbus A321 della Wizz Air era partito regolarmente in mattinata dall'aeroporto di Londra Luton con circa 220 passeggeri a bordo ma, prima di arrivare nello spazio aereo israeliano, dalla cabina è partito l’allarme per una possibile minaccia a bordo. Le autorità di controllo del traffico aereo hanno fatto scattare l’immediata procedura di emergenza informando la difesa aerea del Paese che ha fatto alzare in volo due caccia dell’aviazione militare.

Intanto all’aereo della compagnia aerea low-cost ungherese è stato negato l’avvicinamento e il pilota è stato costretto a fare diversi giri al largo prima che i caccia potessero intercettarlo. Il velivolo infine è stato scortato fino a terra e fatto atterrare in una zona isolata dell’aeroporto Ben-Gurion. L'aereo è atterrato in sicurezza poco dopo le 15 e su tutti i passeggeri e i bagagli sono scattati controlli approfonditi, anche con cani anti-bomba, che sono durati ore e hanno dato esito negativo.

Solo così si è scoperto che l’allarme era partito dal nome wifi di un hot spot di uno dei passeggeri che lo aveva rinominato in “terrorista” . Secondo i media locali, pare volesse fare uno scherzo ai genitori ma una coppia di passeggeri ha letto il nome e allertato il personale di bordo. Dopo i controlli, l’Autorità aeroportuale israeliana ha descritto il caso come un “Brutto scherzo”.

Un portavoce dell'Autorità ha dichiarato che "a causa del comportamento sospetto a bordo dell'aereo, le forze di sicurezza hanno agito mettendo in atto le procedure previste per casi del genere" e che quando "l'aereo è atterrato si è constatato che non si era verificato alcun incidente reale". Il traffico aereo poi è tornato alla normalità dopo una breve sospensione ma per il giovane potrebbero esserci conseguenze per aver causato un falso allarme e bloccato le operazioni di volo.