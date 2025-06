video suggerito

Terremoto oggi a Icmeler, forte scossa di magnitudo 5.8 in Turchia: morta una 14enne Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8 nella notte in Turchia. Almeno 69 persone sono rimaste ferite dopo essersi gettate da altezze importanti nel tentativo di salvarsi, mentre una 14enne è deceduta in seguito a un attacco di panico. Non sono stati registrati danni a strutture.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito il sud-ovest della Turchia nella notte secondo quanto riporta l'Istituto geofisico statunitense Usgs. L'epicentro del sisma è stato registrato a 5km a sud di Icmeler e l'ipocentro a una profondità di 74 km. Non ci sono per ora notizie di danni particolari alle infrastrutture.

Una ragazzina di 14 anni è morta in seguito a un malore dovuto a un attacco di panico. L'adolescente di Ankara è deceduta in ospedale durante l'intervento dei sanitari. I feriti in seguito al sisma sono 69. Secondo quanto reso noto, tutti si sarebbero lanciati da grandi altezze in preda al panico a Mugla e nei suoi distretti. Altre 14 persone sono state curate sul posto e tra queste, 8 sono stati subito dimesse senza ulteriori problemi.

Le autorità hanno voluto esprimere il loro dolore per la morte della 14enne e ribadire la vicinanza ai familiari. Continuano nel frattempo le operazioni per verificare le condizioni di sicurezza negli edifici turchi. Al momento sembra che nessuna struttura sia rimasta particolarmente danneggiata. Tanta la paura per i cittadini che invece hanno avvertito distintamente la scossa di magnitudo 5.8. Alcuni video divenuti in breve tempo virali sui social network mostrano i lampadari delle case oscillare vistosamente a causa delle scosse di terremoto.

