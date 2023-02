Terremoto di 6.1 nel centro delle Filippine: colpita la provincia dell’isola di Masbate Terremoto nelle Filippine. Un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito la provincia dell’isola di Masbate, nel centro dell’arcipelago del sudest asiatico.

A cura di Chiara Ammendola

Terremoto nelle Filippine. Un sisma di magnitudo 6.1 ha scosso il centro del paese nella serata di oggi, mercoledì 15 febbraio, così come riferito dal sistema di monitoraggio dei terremoti Usgs. L'epicentro della scossa è stato individuato nelle vicinanze di Miaga, città della provincia centrale di Masbate.

L'ipocentro è stato invece individuato a una profondità di circa 20 chilometri. Il terremoto è stato confermato anche dall'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, secondo cui la magnitudo rilevata è di 6.0 e l'epicentro è in mare, vicino la costa centrale del Paese.

L’epicentro del terremoto nelle Filippine

In un secondo aggiornamento l'Usgs ha spiegato che il sisma che ha colpito la provincia dell'isola di Masbate, nel centro dell'arcipelago del sudest asiatico, è stato registrato poco dopo le 2:00 ora locale (le 19:00 in Italia). Al momento non si segnalano danni o vittime e non è stato emesso alcun allarme tsunami.