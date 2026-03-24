Ucraina, Leopoli sotto attacco, droni colpiscono il centro della città: “Danni a sito Unesco”

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Un violentissimo attacco con i droni ha colpito questo pomeriggio il centro della città di Leopoli, in Ucraina. I droni russi hanno eluso la controaerea e si sono abbattuti su tre edifici del centro cittadino, il primo drone ha colpito un edificio storico patrimonio dell'UNESCO nel pieno del centro cittadino. Gli altri due droni, piombati sulla città a pochi minuti l'uno dall'altro, hanno colpito due palazzi, uno nel quartiere meridionale di Shykiv e l'altro ancora in centro su viale Bandera.

Le sirene erano risuonate in città e sulle app dei telefoni intorno alle 15:00 e tra le 15:15 e le 15:45 i droni si sono abbattuti sugli obiettivi provocando delle fortissime esplosioni e molti danni. In quell'orario le vie del centro della città erano affollate di persone e tutte le attività quotidiane erano in pieno svolgimento. Il Sindaco di Leopoli Andrji Sadovy e il governatore dell'oblast regionale Maksym Kozytsky parlano di due feriti gravi ed edifici gravemente danneggiati.

Secondo le prime notizie, tra i feriti c'è una donna di 51 anni con ferite da esplosione alle gambe, che è stata portata in ospedale dagli agenti di polizia subito dopo l'impatto dei droni. Il secondo ferito è un uomo arrivato da solo all'ospedale di Leopoli con ferite, lividi e contusioni. Il bilancio è del tutto provvisorio e si attendono nuovi aggiornamenti. Complessivamente il Comune di Leopoli ha comunicato che i feriti totali sono tredici, provenienti dal quartiere di Shykiv e dal centro della città. Le persone ricoverate in ospedale hanno ferite di varia gravità, dai più seri ai più lievi colpiti solo da detriti.

A quanto apprende Fanpage.it, i tre droni che hanno colpito la città hanno impattato su Viale Bandera, Piazza Soborna, dove è stato colpito l'edificio patrimonio dell'Unesco, e il viale Kervona Khalina nel quartiere di Shykiv, alla periferia Sud della città, poco distante dal più grande campo profughi della città che ospita quasi mille profughi di guerra. La diffusione dei detriti e gli spostamenti d'aria hanno prodotto ulteriori danni in città, sia sulle strade che nelle abitazioni private. Sono scoppiati diversi incendi soprattutto nel centro città tra la zona di Piazza Soborna e Viale Bandera, il cuore della città vecchia di Leopoli con edifici posizionati molto vicini tra di loro. Incendi si sono sviluppati anche intorno al palazzo colpito a Sykhiv, mentre le autorità locali riportano anche l'incendio di una casa nel villaggio di Serniki. Fanpage.it è riuscita a mettersi in contatto con alcune famiglie che abitano nel quartiere di Sykhiv che hanno raccontato di un'esplosione fortissima. Il drone ha colpito un palazzo e lo spostamento d'aria ha mandato in frantumi i vetri dei palazzi vicini.

Intanto mentre erano all'opera i soccorsi nelle strade della città, dopo il primo attacco, un nuovo drone è stato segnalato in direzione di Leopoli, a darne notizia il Sindaco Sodivy che ha invitato la popolazione a restare nei rifugi. Si segnalano ammassamenti di persone nei sottopassaggi della città. Intorno alle 16:30 un quarto drone ha colpito nuovamente il quartiere di Sykhiv. A quanto apprende Fanpage.it sarebbero stati colpiti i villaggi di Dobrosyn, Komarno e Maheriv nell'oblast di Leopoli. Si tratta di piccoli villaggi fuori dalla città di Leopoli. Un altro drone invece ha colpito la città di Ternopil, nella regione accanto a quella di Leopoli. Da quando apprendiamo, al momento la popolazione di Ternopil è senza acqua e luce.