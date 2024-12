Tempesta di vento spazza via l’aereo, il video del fallito atterraggio è da paura Le impressionanti immagini del fallito atterraggio di un volo Indigo all’aeroporto internazionale di Chennai, in India, mentre la tempesta ciclonica Fengal toccava terra sabato 30 novembre. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

81 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un aereo di linea che si avvicina alla pista in fase di atterraggio e che in pochi attimi viene letteralmente spinto dalla tempesta di vento costringendo il pilota a una pericolosa e rapidissima manovra per riprendere quota prima che il velivolo atterri. Sono le impressionanti immagini del fallito atterraggio di un volo Indigo all'aeroporto internazionale di Chennai, in India, mentre la tempesta ciclonica Fengal toccava terra sabato 30 novembre.

A causa del ciclone Fengal ieri l'aeroporto di Chennai è rimasto chiuso per oltre 16 ore. Forti venti trasversali e forti piogge infatti hanno martellato sulle piste a lungo e hanno portato alla cancellazione e al dirottamento di numerosi voli, lasciando bloccati migliaia di passeggeri. L'aeroporto ha ripreso le operazioni solo dopo le 4 del mattino di domenica.

Il video dell'aereo in fase di atterraggio, che è diventato virale sui social, mostra uno degli ultimi tentativi di atterraggio prima che l'aeroporto fosse chiuso. Le immagini mostrano il tentativo da paura con l'aereo che tocca appena la pista e decolla immediatamente subito dopo, in quella che è definita una Riattaccata, per evitare un possibile incidente causato dai forti venti trasversali che hanno fatto sbandare vistosamente il velivolo.

Il volo Indigo era partito dall'aeroporto internazionale di Mumbai in mattinata, alle 8:30 di sabato, e ha tentato di atterrare senza successo all'aeroporto di Chennai due volte tra le 10:30 e le 11:00. Poco dopo lo scalo è stato chiuso.

La compagnia aerea ha affermato che "A causa delle avverse condizioni meteorologiche, tra cui pioggia e forti raffiche di vento, l'equipaggio di cabina del volo 6E683, operativo tra Mumbai e Chennai, ha eseguito un go-around il 30 novembre 2024, in conformità con i protocolli di sicurezza stabilità". "Questa è una manovra standard e sicura e i nostri piloti sono ampiamente addestrati per gestire tali situazioni con la massima professionalità. Un go-around viene eseguito quando non è possibile ottenere un atterraggio sicuro, come nel caso di questo volo, Vorremmo riaffermare il nostro impegno per la sicurezza dei nostri passeggeri e membri dell'equipaggio" ha aggiunto l'azienda.