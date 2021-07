Tempesta di sabbia in Utah provoca maxi tamponamento in autostrada: 7 morti, 20 mezzi coinvolti Una tempesta di sabbia ha provocato un maxi tamponamento sull’Interstate 15 nella contea di Millard, vicino Kanosh, nello stato americano dello Utah, che ha coinvolto 20 veicoli, tra camion e auto passeggeri. Il bilancio è di almeno 7 morti, ma il numero potrebbe ancora aumentare, hanno fatto sapere le autorità locali.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Twitter (Utah Highway Patrol).

È di almeno sette morti e di una decina di feriti il bilancio di un drammatico incidente verificatosi negli Stati Uniti domenica scorsa. Una tempesta di sabbia ha infatti provocato un maxi tamponamento che ha coinvolto 20 mezzi sull'Interstate 15 nella contea di Millard, vicino Kanosh, a circa 155 miglia da Salt Lake City. Diverse persone, come riporta la Cnn, sono state trasportate negli ospedali locali in condizioni critiche, citando fonti ufficiali. Le autorità non hanno però specificato quanti hanno avuto bisogno di cure, ma hanno aggiunto che il numero delle vittime potrebbe continuare salire.

Immagine da Twitter (Utah Highway Patrol).

"Almeno una ventina di veicoli sono rimasti coinvolti negli incidenti di domenica dopo che i forti venti delle ultime ore hanno causato una tempesta di sabbia e hanno ridotto la visibilità sulla carreggiata", si legge in un comunicato diramato dalle forze dell'ordine locali. "La Utah Highway Patrol ha chiesto aiuto alle unità di Richfield e Beaver per maggiore assistenza. Molte ambulanze e mezzi di elisoccorso sono state chiamate per il trasporto delle vittime". Le immagini del luogo dell'incidente mostrano una serie di camion e diversi veicoli passeggeri danneggiati, con la carreggiata invasa dai detriti. Per permettere la bonifica dell'area la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. I nomi delle vittime non saranno resi noti fino a 24 ore dopo che le loro famiglie saranno state informate, afferma il comunicato. "Siamo sbalorditi e rattristati dagli orribili incidenti nella contea di Millard", ha twittato il governatore dello Utah Spencer Cox, aggiungendo: "Preghiamo con fervore per i cari di coloro che sono morti e per coloro che lottano per la propria vita".