Sull’albero postazione da cecchino con visuale sulla porta dell’Air Force One di Trump, allarme in Florida

L’allarmante scoperta è avvenuta durante i controlli che hanno preceduto l’arrivo del Presidente Usa nell’aeroporto internazionale di Palm Beach. Sul caso è stata aperta una indagine affidata ora all’Fbi ma al momento nessun arresto.

Allarme all'aeroporto internazionale di Palm Beach, in Florida, dopo che gli agenti del servizio di sicurezza della Casa Bianca hanno individuato una postazione da cecchino allestita su un albero poco fuori dallo scalo e con visuale diretta sulla porta dell'Air Force One da cui scende e sale Donald Trump. L’allarmante scoperta è avvenuta giovedì scorso durante i controlli che hanno preceduto l’arrivo del Presidente Usa nell’aeroporto venerdì e ha fatto scattare immediatamente misure di sicurezza aggiuntive in tutto lo scalo fino alla ripartenza di domenica.

"Il Secret Service sta lavorando a stretto contatto con l'FBI e i nostri partner delle forze dell'ordine nella contea di Palm Beach. Durante i preparativi di sicurezza preliminari all'arrivo di Trump a Palm Beach, che includevano l'uso di tecnologie e approfonditi controlli fisici, i nostri team hanno identificato elementi di interesse nei pressi dell'aeroporto internazionale" ha spiegato il portavoce del Secret Service, aggiungendo che al momento non ci sono stati fermi o arresti perché non è stato possibile collegare la postazione ad alcuna persona.

Secondo un funzionario, il punto di osservazione si trova di fronte alla parte dell'aeroporto in cui spesso parcheggiano gli aerei privati e dove venerdì è atterrato l'Air Force One per far trascorrere al Presidente il fine settimana a West Palm Beach, dove spesso soggiorna nel suo resort di Mar-a-Lago.

Secondo Fox News, che è stata la prima a dare notizia della scoperta, Donald Trump è stato costretto a salire rapidamente sull'Air Force One domenica utilizzando delle piccole scale al posto di quelle consuete proprio a causa delle "misure di sicurezza rafforzate" all'aeroporto internazionale di Palm Beach.

Sul caso è stata aperta una indagine affidata ora all’Fbi. "Nessun individuo è stato individuato sulla scena ma l'FBI ha assunto la guida delle indagini, inviando risorse per raccogliere tutte le prove dalla scena e impiegando le nostre capacità di analisi dei dati dei cellulari" ha spiegato il direttore dell'FBI Kash Patel.

L’episodio è solo l’ultimo di una serie di incidenti che hanno minacciato la sicurezza del presidente Usa, sia in campagna elettorale sia dopo la sua elezione. L'anno scorso Trump ha dovuto affrontare due tentativi certi di assassinio: la prima volta quando è stato preso di mira in una sparatoria durante un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania, lo scorso luglio, e la seconda volta mentre giocava a golf proprio in Florida.