Sud Sudan, 97 morti per una malattia sconosciuta scoperta dopo le alluvioni L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta indagando sull’epidemia di una malattia al momento ancora sconosciuta che ha causato la morte di 97 persone in Sud Sudan.

A cura di Davide Falcioni

L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta indagando sull'epidemia di una malattia al momento ancora sconosciuta che ha causato la morte di 97 persone in Sud Sudan. Poco prima che si verificassero i primi decessi nel paese c'erano state delle gravi inondazioni, che come è noto possono favorire ulteriormente la diffusione di malattie. I morti, che sono confinati nello stato di Jonglei nel nord dello stato africano, sono prevalentemente anziani e bambini fino a 14 anni. Lo riferiscono l'emittente statunitense "ABC", la britannica "BBC" e il servizio di notizie russo "Tass". I sintomi includono quindi principalmente tosse, diarrea, febbre, mal di testa, dolore toracico, dolori articolari, perdita di appetito e stanchezza generale. Un team di esperti dell'OMS si è già recato a Fangak, ma al momento non sono state raccolte informazioni sufficienti per fornire una diagnosi più accurata del morbo. Attualmente si stanno allestendo centri di cura e si stanno mettendo a disposizione i primi farmaci. Secondo il loro portavoce per l'Africa, l'OMS sta indagando sull'epidemia da novembre. In ogni caso, non si tratterebbe del colera che si verifica occasionalmente dopo i disastri alluvionali.

L'ONG Medici Senza Frontiere ha lanciato un allarme sui rischi posti dalle inondazioni, inclusa la diffusione di malattie trasmesse dall'acqua. L'organizzazione non governativa ha spiegato che le condizioni meteo estreme sono sempre più frequenti in questa zona del Sud Sudan e che ciò – oltre alla quantità e qualità dei raccolti agricoli – sta compromettendo anche la salubrità delle acque, spesso contaminate dai cadaveri degli animali morti nelle inondazioni. Il Sud Sudan è uno dei tanti luoghi alle prese con il duplice problema della siccità seguita da piogge estreme, che insieme creano le condizioni ideali per alluvioni devastanti.