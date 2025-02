video suggerito

Studentessa partorisce in albergo a Parigi e lancia il neonato dalla finestra: morto sul colpo La donna è una studentessa americana in viaggio di studio in Europa insieme ad altri coetanei. Il tragico evento si è verificato in un hotel situato nel ventesimo arrondissement della capitale francese.

A cura di Biagio Chiariello

Il ventesimo arrondissement di Parigi

Una giovane donna americana ha dato alla luce un neonato in una stanza d’albergo a Parigi, ma subito dopo ha compiuto un gesto drammatico e inspiegabile: ha lanciato il figlioletto dalla finestra. Purtroppo, nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Il tragico evento si è verificato in un hotel situato nel ventesimo arrondissement della capitale francese. La procura ha confermato che il neonato sarebbe stato gettato dal secondo piano della struttura ricettiva, provocando la sua morte sul colpo.

La madre, una giovane studentessa statunitense in viaggio di studio in Europa insieme ad altri coetanei, è stata immediatamente fermata dalle autorità francesi. Dopo il parto, è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie e sottoporsi a un intervento medico. La polizia, nel frattempo, ha avviato un’indagine per comprendere le circostanze e i motivi che hanno portato la donna a compiere un atto così estremo.

Secondo quanto riportato dal settimanale Paris-Match, il dramma si sarebbe consumato intorno alle sei del mattino. Alcuni testimoni, allarmati da urla provenienti dall'albergo, hanno subito contattato i soccorsi. Tuttavia, quando i sanitari sono arrivati sul posto, per il bimbo non c'era più nulla da fare. Ora gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli ultimi giorni della donna per capire se soffrisse di problemi psicologici o se vi fossero segnali che potessero far presagire un simile epilogo.

Questo tragico episodio ha suscitato sgomento e incredulità, sia tra gli ospiti dell’albergo che tra i cittadini del quartiere, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla condizione mentale della giovane madre e sulle eventuali responsabilità di chi le era vicino.