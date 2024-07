Strano odore a bordo, aereo di linea costretto a inversione di rotta e atterraggio di emergenza

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un aereo di linea con 150 passeggeri a bordo è stato costretto a invertire la rotta e a tornare indietro in Germania dove ha chiesto e ottenuto un atterraggio di emergenza a causa di uno strano odore a bordo. L’episodio lunedì 15 luglio poco dopo il decollo dall’aeroporto di Berlino in direzione di Manchester, in Inghilterra. Il velivolo, operato dalla compagnia tedesca Eurowings, era carico di tifosi inglesi che dovevano rientrare in patria dopo la finale di Euro 2024.

La partenza era riuscita perfettamente ma, appena 10 minuti dopo, a bordo ha iniziato diffondersi uno strano odore, una puzza che alcuni hanno descritto come di bruciato. Un odore sospetto che ha fatto pensare a un incendio e che ha spinto l’equipaggio e il comandante a decidere di interrompere immediatamente il volo per fare rientro a Belino. A questo punto "è stata dichiarata un’emergenza aerea, una procedura standard per ottenere un atterraggio prioritario” hanno spiegato dalla compagnia tedesca.

Il volo EW8470 è poi atterrato mezz’ora dopo senza problemi nello scalo tedesco dove tutti i passeggeri sono stati fatti scendere per le opportune verifiche. Il mistero della strana puzza però rimane. Dai controlli infatti non è emerso nulla di anomalo e nessuno ha saputo dare una spiegazione a quanto accaduto a bordo. L'aereo, un airbus A319, è stato poi ispezionato dai vigili del fuoco che non hanno trovato né tracce di fuoco né di fumo nella cabina.

“Il volo EW8470 ha fatto un ritorno non programmato a Berlino a causa di un odore indefinito in cabina. L'aereo è stato successivamente ispezionato senza alcun riscontro” ha dichiarato la compagnia, aggiungendo: “L'aereo è atterrato normalmente a Berlino intorno alle 8.30. Passeggeri ed equipaggio sono scesi dall'aereo tramite le scale passeggeri predisposte e sono stati condotti al terminal in autobus”. “Non c'è stato alcun pericolo per i passeggeri o l'equipaggio in nessun momento. La sicurezza è sempre la massima priorità per Eurowings” ha concluso l’azienda.