Strage di migranti, 53 morti recuperati al largo della Siria: tra le vittime anche bambini Sono 53 i corpi senza vita recuperati al largo della Siria nella mattinata di oggi, venerdì 23 settembre. Tra le vittime ci sarebbero anche donne e bambini.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono almeno 53 i morti nel naufragio di una barca di migranti provenienti dal Libano. I corpi sono stati recuperati in mare a largo delle coste siriane. A riferirlo, i media libanesi che citano fonti del governo di Beirut.

Un primo ritrovamento era avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 settembre. I soccorritori hanno recuperato 15 corpi di fronte alla costa di Tartus, in Siria, poco lontano dai confini con il Libano.

Gli altri 38 cadaveri sono stati recuperati nella mattinata odierna. Tra le vittime vi sarebbero anche donne e bambini: erano infatti almeno 5 i minori saliti a bordo dell'imbarcazione naufragata di fronte alla costa di Tartus.

I sopravvissuti alla tragedia, invece, sarebbero circa 20. Tutti sono stati salvati e condotti in ospedale per le cure del caso. I migranti erano stati dati per dispersi da più di 72 ore: da giorni l'imbarcazione proveniente dal Nord del Libano era scomparsa da tutti i radar e le autorità avevano annunciato di essere al lavoro per rintracciare i passeggeri.

I familiari delle 100 persone a bordo del gommone partito dal Nord del Libano, però, si erano riuniti nei giorni scorsi a Tripoli in segno di protesta per chiedere alle autorità locali e centrali di intensificare le ricerche e mettere in salvo i naufraghi.

Il gruppo ha bloccato la circolazione di alcune strade nei pressi del quartiere periferico di Bab Tabbane e l'esercito libanese è intervenuto sul posto per sedare i disordini e calmare i manifestanti.

Nelle ultime settimane è aumentato visibilmente il numero di migranti che partono dal Nord del Libano. Molti di loro sono libanesi, siriani e palestinesi in fuga dalla povertà. La maggior parte delle imbarcazioni non riesce ad arrivare a destinazione: quasi sempre vengono intercettate dalle autorità libanesi o sono costrette a chiedere soccorso in mare.

Nel mese di aprile altre 30 persone sono annegate nei pressi delle coste del Libano. Tra loro anche donne e bambini. L'imbarcazione sulla quale viaggiavano i migranti era stata speronata da una motovedetta della guardia costiera libanese.