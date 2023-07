Strage a Philadelphia, uomo armato spara e uccide 4 uomini per strada: feriti anche 2 bambini Ennesima sparatoria di massa negli Usa: ieri sera a Philadelphia un uomo di 40 anni armato fino al collo ha aperto il fuoco per strada e ucciso 4 persone, tutti maschi. Feriti anche 2 bambini di 2 e 13 anni. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Ennesima sparatoria di massa negli Stati Uniti. Questa volta la strage si è consumata a Philadelphia, dove un uomo armato di un fucile automatico di tipo Ar-15, una pistola, tante munizioni e munito di uno scanner della polizia ha aperto il fuoco per strada e ucciso 4 persone. Sono tutti uomini di età compresa tra i 20 e i 59 anni.

Ci sono anche due feriti: un bambino di 2 anni e un ragazzo di 13. Tutti sono stati colpiti in punti diversi del quartiere di Kingsession, tra la 56esima e Chester Street. L’uomo, che indossava un giubbotto antiproiettile, è stato arrestato dopo essere stato braccato in un vicolo dalla polizia.

Al momento non si conoscono dettagli sulla sua identità, se non che avrebbe circa 40 anni. Secondo gli inquirenti, il killer potrebbe aver scelto a caso le sue vittime.

"Non abbiamo assolutamente idea del perché sia successo. Ma grazie a Dio i nostri uomini erano qui sulla scena e hanno risposto rapidamente. Stiamo perlustrando l'area per trovare testimoni, identificare dove si trovano le telecamere di videosorveglianza e fare tutto il possibile per capire la dinamica di quanto successo", ha detto in una conferenza stampa il commissario di polizia di Philadelphia, Danielle M. Outlaw.

È questa l'ennesima sparatoria che si verifica negli Stati Uniti, la seconda solo dopo l'ultimo weekend: durante una festa di quartiere a Baltimora, 160 chilometri a sud-ovest di Philadelphia, due persone sono morte e altre 28 sono rimaste ferite. Al momento non si sa se esista un collegamento tra i due episodi.

Sono state registrate 340 "mass shooting" negli States solo nei primi sei mesi dell'anno secondo il Gun Violence Archive.