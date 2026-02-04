Strade come fiumi ricoperte di grandine: le impressionanti immagini della tempesta che ha colpito la Costa Azzurra

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Costa Azzurra nella zona di Antibes nella giornata di martedì 3 febbraio. Impressionanti i video sui social: allagamenti e accumuli di grandine in diverse zone della città.

Strade di Antibes ricoperte di grandine

Una violenta ondata di maltempo ha colpito, nella giornata di ieri 3 febbraio, la regione francese della Costa Azzurra. I video apparsi sui social sono impressionanti: nella zona di Antibes le strade si sono trasformate rapidamente in veri e propri fiumi, con accumuli di grandine in diverse zone della città.

Un temporale improvviso e violento ha colpito la zona, in pochissimo tempo sono cadute quantità di acqua impressionanti: in diversi quartieri l’acqua ha invaso i marciapiedi creando grossi disagi alla circolazione e agli automobilisti. Si vedono video di auto in difficoltà per strada, soprattutto sul litorale. Secondo gli esperti meteo, sono cadute diverse decine di millimetri di pioggia in meno di un’ora.

Oltre alla pioggia, c’è stata una fitta grandinata che ha imbiancato le strade. Ci sono foto di giardini e balconi completamente imbiancati. "La grandine è durata più di un'ora, 1 ora e 20 minuti senza sosta", ha raccontato un abitante di Golfe-Juan, città balneare francese.

In poco tempo, come si legge sui giornali francesi, i soccorsi sono intervenuti in città per monitorare la situazione e intervenire laddove necessario: in particolare i vigili del fuoco hanno liberato i tombini ostruiti dai detriti e dalla grandine per facilitare il deflusso dell’acqua. Testimoni hanno parlato di tombini “saltati” a causa della pressione dell’acqua e di strade trasformate in torrenti di fango e detriti.

Per il momento non si segnalano feriti a causa del maltempo, ma le autorità invitano alla massima prudenza negli spostamenti dato che il rischio di ulteriori rovesci resta elevato e di evitare di uscire se non necessario. "Per la vostra sicurezza, evitate di viaggiare e di stare lontani dai corsi d'acqua. Fate attenzione", è il messaggio apparso sulla pagina Facebook del comune di Antibes Juan-les-Pins.